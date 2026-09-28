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ENEM 2026

Quando é o Enem 2026? Confira as datas dos dois dias de provas

Aplicação regular será em dois domingos de novembro; candidatos devem acompanhar o local do exame pela Página do Participante.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/09/2026 às 16:32
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. As provas da aplicação regular estão distribuídas em dois domingos, com áreas de conhecimento diferentes em cada etapa, conforme o edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas e farão a redação. No segundo, será a vez de Ciências da Natureza e Matemática. Ao todo, o exame reúne quatro provas objetivas, com 45 questões cada, além da produção de texto.

A aplicação começa às 13h30 nos dois dias, pelo horário de Brasília. Para os participantes sem tempo adicional, o encerramento será às 19h no primeiro domingo e às 18h30 no segundo. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sem entrada após esse limite.

O endereço onde cada estudante fará o exame será informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível na Página do Participante em data a ser divulgada pelo Inep. É responsabilidade do candidato consultar o documento e conferir o local com antecedência.

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Datas e horários para organizar a participação

  • Primeiro dia: 8 de novembro de 2026.
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026.
  • Portões: abertura às 12h e fechamento às 13h.
  • Início das provas: 13h30, no horário de Brasília.
  • Local: consultar o Cartão de Confirmação na Página do Participante.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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