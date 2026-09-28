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Qual caneta levar para o Enem 2026? Veja a regra do edital

Inep exige caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente para preencher as respostas e escrever a redação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/09/2026 às 16:41
Enem exige que a caneta seja de tinta preta, feita em material transparente | Foto: Alexandre Gondim/ JC Imagem
Enem exige que a caneta seja de tinta preta, feita em material transparente | Foto: Alexandre Gondim/ JC Imagem FOTO: Enem exige que a caneta seja de tinta preta, feita em material transparente | Foto: Alexandre Gondim/ JC Imagem

A caneta para fazer o Enem 2026 deve ser esferográfica, de tinta preta e fabricada em material transparente. A exigência consta no edital do Inep e vale para o preenchimento do cartão-resposta e da folha de redação nas provas de 8 e 15 de novembro.

A escolha do material tem relação com a correção do exame. Segundo o edital, as respostas e o texto precisam ser registrados conforme as instruções dos documentos de prova, sob pena de impossibilitar a leitura óptica. As anotações feitas no rascunho ou no caderno de questões não são corrigidas.

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo estão entre os objetos que devem ficar guardados no envelope porta-objetos. O participante não pode mantê-los fora desse envelope ao ingressar na sala, conforme as obrigações previstas no edital.

Há regras específicas para participantes com atendimento especializado confirmado pelo Inep, que podem utilizar determinados materiais próprios, como caneta de ponta grossa ou caneta transparente com tinta colorida, nas condições previstas no documento.

Essas exceções não alteram a orientação geral para os demais candidatos.

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O que conferir no material antes de sair de casa

  • Regra geral: caneta esferográfica de tinta preta.
  • Corpo da caneta: fabricado em material transparente.
  • Respostas válidas para correção: registradas nos documentos definitivos da prova.
  • Objetos não permitidos: guardar no envelope fornecido pela equipe.
  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Localidade:Recife, PE

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