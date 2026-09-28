Enem 2026: quais matérias caem em cada dia de prova?

Quem vai fazer o Enem 2026 encontrará uma divisão diferente de disciplinas nos dias 8 e 15 de novembro. O primeiro domingo reúne Linguagens, Ciências Humanas e redação, enquanto o segundo concentra Ciências da Natureza e Matemática, segundo o edital do Inep.

Cada uma das quatro áreas tem 45 questões de múltipla escolha. Isso significa que o participante responderá a 90 questões objetivas em cada dia, além de escrever a redação no primeiro domingo. O tempo regular é de 5h30 na primeira etapa e de cinco horas na segunda.

Linguagens abrange Língua Portuguesa, Literatura, língua estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Em Ciências Humanas, os componentes são História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Na parte de língua estrangeira, o estudante deve responder somente às questões de inglês ou espanhol, conforme a opção feita na inscrição.

No segundo dia, Ciências da Natureza reúne Química, Física e Biologia. A outra prova é de Matemática. A matriz de referência do Inep detalha as competências, habilidades e conteúdos associados a cada área e serve de referência para organizar a revisão.

Como ficam as disciplinas nos dois domingos



8 de novembro: Linguagens, Ciências Humanas e redação.

15 de novembro: Ciências da Natureza e Matemática.

Total: 180 questões objetivas e uma redação.

Língua estrangeira: responder à opção escolhida na inscrição.

Duração regular: 5h30 no primeiro dia e cinco horas no segundo.

Mais informações no site do Inep.

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