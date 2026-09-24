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Ecologia no Enem 2026: veja os conteúdos previstos

Biomas, cadeias alimentares, mudanças climáticas, poluição e conservação estão na matriz de Biologia.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 17:30
O tema ecologia é bastante frequente nas provas de Ciências da Natureza do Enem
O tema ecologia é bastante frequente nas provas de Ciências da Natureza do Enem FOTO: O tema ecologia é bastante frequente nas provas de Ciências da Natureza do Enem

Ecologia reúne conteúdos que ligam os seres vivos ao ambiente e ajudam a explicar problemas atuais. Para o Enem 2026, a revisão pode começar pelos conceitos básicos e avançar até impactos provocados pelas atividades humanas.

O documento do Inep inclui ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, habitat, nicho ecológico, teias alimentares, dinâmica de populações e interações entre os seres vivos.

Também aparecem ciclos biogeoquímicos, fluxo de energia, biogeografia e biomas brasileiros. Esses pontos ajudam a compreender o funcionamento dos ambientes antes da análise de situações de degradação ou conservação.

Entre os problemas ambientais previstos estão mudanças climáticas, efeito estufa, desmatamento, erosão e poluição da água, do solo e do ar. Biologia será aplicada em 15 de novembro; o primeiro dia do Enem 2026 será em 8 de novembro.

Como dividir os estudos de Ecologia

Uma organização possível é separar a revisão em funcionamento dos ecossistemas, relações entre seres vivos, biomas e impactos ambientais. Conservação, recuperação de ecossistemas e biodiversidade também fazem parte da matriz.

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Resumo

  • Base: ecossistemas, habitat, nicho e relações ecológicas.
  • Processos: teias alimentares, ciclos e fluxo de energia.
  • Impactos: clima, desmatamento, erosão e poluição.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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