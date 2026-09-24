Ecologia no Enem 2026: veja os conteúdos previstos

Ecologia reúne conteúdos que ligam os seres vivos ao ambiente e ajudam a explicar problemas atuais. Para o Enem 2026, a revisão pode começar pelos conceitos básicos e avançar até impactos provocados pelas atividades humanas.

O documento do Inep inclui ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, habitat, nicho ecológico, teias alimentares, dinâmica de populações e interações entre os seres vivos.

Também aparecem ciclos biogeoquímicos, fluxo de energia, biogeografia e biomas brasileiros. Esses pontos ajudam a compreender o funcionamento dos ambientes antes da análise de situações de degradação ou conservação.

Entre os problemas ambientais previstos estão mudanças climáticas, efeito estufa, desmatamento, erosão e poluição da água, do solo e do ar. Biologia será aplicada em 15 de novembro; o primeiro dia do Enem 2026 será em 8 de novembro.

Como dividir os estudos de Ecologia



Uma organização possível é separar a revisão em funcionamento dos ecossistemas, relações entre seres vivos, biomas e impactos ambientais. Conservação, recuperação de ecossistemas e biodiversidade também fazem parte da matriz.

Resumo

Base: ecossistemas, habitat, nicho e relações ecológicas.

Processos: teias alimentares, ciclos e fluxo de energia.

Impactos: clima, desmatamento, erosão e poluição.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

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