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Pode levar o caderno do Enem 2026 para casa? Veja a regra

Participante só pode sair com o caderno e a folha de rascunho nos 30 minutos finais da aplicação; confira os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2026 às 17:01
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Levar o caderno de questões do Enem 2026 para casa depende do horário em que o participante deixa a sala. O material só pode sair do local quando a saída definitiva ocorre nos últimos 30 minutos antes do término da prova.

A regra do edital também inclui a Folha de Rascunho. Quem encerrar a participação antes desse período precisa deixar os materiais de aplicação na sala e entregar obrigatoriamente o Cartão-Resposta e a Folha de Redação ao chefe de sala.

Na aplicação regular, o primeiro dia termina às 19h e o segundo, às 18h30, pelo horário de Brasília. O Enem 2026 será realizado em 8 e 15 de novembro.

Mesmo durante a prova, não é permitido destacar páginas ou partes do caderno e da folha de rascunho. O participante deve conferir o material no início e comunicar ao chefe de sala qualquer defeito gráfico que impeça a resolução.

Qual é o tempo mínimo de permanência?

Ninguém pode deixar definitivamente a sala antes de duas horas do início da prova. Permanecer esse tempo mínimo, porém, não dá direito de levar o caderno: para sair com o material, é necessário aguardar os 30 minutos finais.

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Resumo

  • Saída definitiva: somente após duas horas do início.
  • Caderno e rascunho: liberados apenas nos 30 minutos finais.
  • Cartão-Resposta e Folha de Redação devem ser entregues.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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