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Genética no Enem 2026: veja os pontos previstos para Biologia

Hereditariedade, grupos sanguíneos, mutações, evolução e tecnologias ligadas ao DNA estão entre os conteúdos indicados.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2026 às 17:33 | Atualizado em 23/09/2026 às 17:34
Genética é tema de questões no Enem
Genética é tema de questões no Enem FOTO: Genética é tema de questões no Enem

Genética é uma frente ampla da preparação de Biologia para o Enem 2026. O estudante pode organizar a revisão começando pela transmissão das características hereditárias e avançando para temas ligados à saúde, à evolução e à tecnologia.

A matriz publicada pelo Inep inclui princípios básicos da hereditariedade, aspectos genéticos do funcionamento do corpo e grupos sanguíneos. Antígenos, anticorpos, transplantes e doenças autoimunes também aparecem no conjunto de conteúdos.

Outro bloco reúne mutações gênicas e cromossômicas, aconselhamento genético e fundamentos genéticos da evolução. A formação e a manutenção da diversidade biológica completam essa ligação entre genética e evolução.

O documento cita ainda aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA em investigações científicas, identificação de pessoas e determinação de paternidade, além de aspectos éticos da biotecnologia. Biologia será cobrada em 15 de novembro; o primeiro dia do Enem 2026 será em 8 de novembro.

Como dividir a revisão de Genética

Uma divisão possível, seguindo os grupos apresentados na matriz, é estudar hereditariedade, genética humana, mutações e evolução, além das aplicações do DNA e seus aspectos éticos. A lista orienta o conteúdo, mas não prevê quais assuntos terão questões no exame.

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Resumo

  • Biologia integra Ciências da Natureza, no segundo dia.
  • Pontos: hereditariedade, genética humana, mutações e evolução.
  • Aplicações: DNA, identificação e biotecnologia.
  • Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 genética regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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