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Educação Física no Enem 2026: o que pode aparecer na prova

Conteúdo vai além das regras esportivas e inclui saúde, identidade, lazer, dança, lutas, jogos e práticas corporais; confira os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2026 às 17:19
Reprodução/Pexels
Aquecimento e a a prática regular de atividades físicas melhora a capacidade e aumenta a resistência física FOTO: Reprodução/Pexels

Educação Física no Enem 2026 não se resume a decorar regras de esportes. A preparação envolve compreender o corpo como forma de expressão, parte da cultura e elemento de convivência social.

Entre os conteúdos indicados pelo Inep estão exercício físico e saúde, condicionamento, esforço físico, esporte, dança, lutas, jogos e brincadeiras. Também aparecem temas ligados ao lazer e à autonomia nas práticas corporais.

A matriz de referência inclui ainda identidades juvenis e as ideias construídas pela sociedade sobre os corpos masculino e feminino. Isso mostra que as questões podem relacionar movimento, comportamento, cultura e vida social.

Educação Física integra a prova de Linguagens, aplicada em 8 de novembro. O Enem 2026 terá o segundo dia de provas em 15 de novembro, com Matemática e Ciências da Natureza.

Como orientar a revisão de Educação Física

Ao revisar uma prática corporal, o estudante pode observar seu papel na saúde, na identidade, na cultura e na interação social. A matriz apresenta essas frentes de estudo, mas não informa quais modalidades ou temas específicos serão escolhidos para as questões.

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Resumo

  • Educação Física está na prova de Linguagens.
  • Revisão: saúde, esporte, dança, lutas, jogos e lazer.
  • Também entram identidade, cultura e relações sociais.
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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