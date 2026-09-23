Educação Física no Enem 2026: o que pode aparecer na prova

Educação Física no Enem 2026 não se resume a decorar regras de esportes. A preparação envolve compreender o corpo como forma de expressão, parte da cultura e elemento de convivência social.

Entre os conteúdos indicados pelo Inep estão exercício físico e saúde, condicionamento, esforço físico, esporte, dança, lutas, jogos e brincadeiras. Também aparecem temas ligados ao lazer e à autonomia nas práticas corporais.

A matriz de referência inclui ainda identidades juvenis e as ideias construídas pela sociedade sobre os corpos masculino e feminino. Isso mostra que as questões podem relacionar movimento, comportamento, cultura e vida social.

Educação Física integra a prova de Linguagens, aplicada em 8 de novembro. O Enem 2026 terá o segundo dia de provas em 15 de novembro, com Matemática e Ciências da Natureza.

Como orientar a revisão de Educação Física



Ao revisar uma prática corporal, o estudante pode observar seu papel na saúde, na identidade, na cultura e na interação social. A matriz apresenta essas frentes de estudo, mas não informa quais modalidades ou temas específicos serão escolhidos para as questões.

Resumo

Educação Física está na prova de Linguagens.

Revisão: saúde, esporte, dança, lutas, jogos e lazer.

Também entram identidade, cultura e relações sociais.

Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

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