Celular no Enem 2026: alarme pode eliminar o candidato

Colocar o celular no modo silencioso não é suficiente para fazer o Enem 2026. O aparelho precisa permanecer desligado, com funções, sistemas e alarmes desativados, desde a entrada na sala até a saída definitiva do local.

Antes de entrar na sala, o participante deve guardar o telefone e os outros eletrônicos no envelope porta-objetos fornecido pela equipe. O envelope precisa ficar lacrado, identificado e debaixo da carteira durante a aplicação.

Se o aparelho emitir qualquer som, como toque ou alarme, mesmo dentro do envelope, o edital prevê a eliminação do candidato. Por isso, conferir alarmes programados faz parte dos cuidados antes das provas de 8 e 15 de novembro.

A regra também alcança tablets, relógios e pulseiras inteligentes. Há uma exceção prevista para aparelhos específicos ligados ao atendimento de participante com diabetes, nas condições autorizadas pelo Inep.

O que fazer com o aparelho ao chegar à sala



O procedimento indicado é desligar completamente o eletrônico e seguir as instruções da equipe para guardá-lo. O envelope não deve ser aberto durante a prova e precisa permanecer debaixo da carteira até a saída definitiva do local.

Resumo

Não basta usar o modo silencioso: o aparelho deve estar desligado.

Desative também os alarmes.

Mantenha o envelope lacrado, identificado e debaixo da carteira.

Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

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