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ENEM 2026

Quanto tempo dura o Enem 2026? Veja como planejar o simulado

Primeiro dia tem meia hora a mais que o segundo; preenchimento das respostas precisa caber no período de aplicação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2026 às 17:34
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Imagem ilustra pessoa completando gabarito em alusão ao Enem FOTO: iStock

O relógio do simulado precisa mudar de um domingo para o outro. No Enem 2026, o tempo regular de aplicação é de cinco horas e meia no primeiro dia e de cinco horas no segundo.

Em 8 de novembro, o participante terá 90 questões e a redação para concluir nesse período. Em 15 de novembro, serão outras 90 questões, sem redação. Essa divisão está prevista no edital do Inep.

Quem usa simulados para se preparar pode tomar essas durações como referência, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta e, no primeiro dia, a passagem da redação para a folha definitiva. Não existe um período separado, após o término, para concluir essas tarefas.

Na aplicação regular, as provas começam às 13h30 e terminam às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo, sempre pelo horário de Brasília. Esses horários de encerramento mudam para participantes com recursos de tempo adicional aprovados.

Como fica o tempo para quem tem atendimento aprovado?

O edital prevê acréscimo de 60 minutos em cada dia para quem tiver a solicitação de tempo adicional aprovada. Para a videoprova em Libras aprovada, são 120 minutos adicionais por dia. Assim, o treino deve considerar a duração correspondente ao atendimento confirmado para o participante.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Duração regular: cinco horas e meia no primeiro dia; cinco horas no segundo.
  • A transcrição das respostas faz parte desse tempo.
  • Na prova, todas as salas terão marcador para acompanhamento do tempo.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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