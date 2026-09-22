ENEM NE10
ENEM 2026

O que zera a redação do Enem 2026? Confira os cuidados

Fuga ao tema, texto insuficiente e identificação no espaço da redação estão entre as situações previstas no edital; saiba os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2026 às 17:02 | Atualizado em 22/09/2026 às 17:03
iStock
Imagem ilustra pessoa escrevendo redação em alusão ao Enem FOTO: iStock

Uma redação pode receber nota zero no Enem 2026 mesmo que o candidato tenha escrito sobre um assunto que conhece. Fugir do tema pedido ou entregar um texto que não siga a estrutura dissertativo-argumentativa estão entre as situações previstas no edital.

Isso significa que a resposta precisa atender à proposta e desenvolver uma argumentação. A redação será aplicada em 8 de novembro, no primeiro dia do exame; a aplicação regular do Enem 2026 continua em 15 de novembro.

Outro cuidado é a extensão: o Inep considera insuficiente o texto com até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo. Para a redação em braile, esse limite é de até dez linhas. Trechos copiados dos textos da proposta ou do caderno de provas não entram na contagem mínima.

O espaço reservado ao texto também não pode conter nome, assinatura, rubrica ou outra identificação. Essa regra não dispensa a assinatura nos campos próprios dos documentos da prova: é preciso distinguir o local de identificação do espaço exclusivo da redação.

Quais outras situações podem levar ao zero?

O edital inclui deixar a folha de redação em branco, escrever predominantemente ou inteiramente em língua estrangeira e apresentar letra que não possa ser lida por dois avaliadores independentes.

Também estão previstas formas propositais de anulação, como desenhos e impropérios, e a inserção deliberada de trecho desconectado do tema.

Leia Também

Resumo de serviço

  • Atenda ao tema e à estrutura dissertativo-argumentativa.
  • Até sete linhas manuscritas configuram texto insuficiente; em braile, até dez.
  • Não coloque identificação no espaço destinado ao texto.
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro; redação no primeiro dia.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 redação do Enem regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.