O que zera a redação do Enem 2026? Confira os cuidados

Uma redação pode receber nota zero no Enem 2026 mesmo que o candidato tenha escrito sobre um assunto que conhece. Fugir do tema pedido ou entregar um texto que não siga a estrutura dissertativo-argumentativa estão entre as situações previstas no edital.

Isso significa que a resposta precisa atender à proposta e desenvolver uma argumentação. A redação será aplicada em 8 de novembro, no primeiro dia do exame; a aplicação regular do Enem 2026 continua em 15 de novembro.

Outro cuidado é a extensão: o Inep considera insuficiente o texto com até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo. Para a redação em braile, esse limite é de até dez linhas. Trechos copiados dos textos da proposta ou do caderno de provas não entram na contagem mínima.

O espaço reservado ao texto também não pode conter nome, assinatura, rubrica ou outra identificação. Essa regra não dispensa a assinatura nos campos próprios dos documentos da prova: é preciso distinguir o local de identificação do espaço exclusivo da redação.

Quais outras situações podem levar ao zero?



O edital inclui deixar a folha de redação em branco, escrever predominantemente ou inteiramente em língua estrangeira e apresentar letra que não possa ser lida por dois avaliadores independentes.

Também estão previstas formas propositais de anulação, como desenhos e impropérios, e a inserção deliberada de trecho desconectado do tema.

Resumo de serviço

Atenda ao tema e à estrutura dissertativo-argumentativa.

Até sete linhas manuscritas configuram texto insuficiente; em braile, até dez.

Não coloque identificação no espaço destinado ao texto.

Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro; redação no primeiro dia.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem