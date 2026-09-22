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Literatura no Enem 2026: o que observar além do nome do autor

Revisão envolve compreender o texto, sua construção e as relações com o período em que foi produzido.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2026 às 17:42
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A prova de Redação é aplicada no primeiro dia do Enem FOTO: Freepik

Saber quem escreveu uma obra não esgota a preparação de Literatura para o Enem 2026. A leitura também precisa alcançar o que o texto expressa, como foi construído e quais relações mantém com a sociedade de seu tempo.

Entre as habilidades previstas pelo Inep está relacionar o texto literário ao contexto histórico, social e político de sua produção. Para o estudante, isso significa estudar a obra em conexão com o período em que ela surgiu.

Também entram nessa preparação os recursos usados na construção do texto e os valores sociais e humanos presentes na literatura brasileira. Literatura integra Linguagens, no primeiro dia do Enem 2026, cuja aplicação regular será em 8 e 15 de novembro.

A revisão pode ainda acompanhar o que muda e o que permanece entre diferentes momentos da produção literária. Esse ponto aparece nos conteúdos previstos pelo Inep, junto às relações entre literatura, outras artes e outros campos do conhecimento.

Como direcionar a leitura durante a revisão

Ao estudar um texto, três perguntas ajudam a organizar esses pontos: como ele foi construído, a que contexto se relaciona e quais valores expressa? Esse roteiro traduz as habilidades previstas para a prova, sem antecipar autores ou obras que serão escolhidos para as questões.

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Resumo

  • Literatura faz parte de Linguagens, aplicada em 8 de novembro.
  • Observe construção do texto, contexto e valores sociais.
  • Compare mudanças e permanências entre momentos da literatura brasileira.
  • O Enem 2026 terá dois dias de aplicação: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 literatura regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Localidade:Recife, PE

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