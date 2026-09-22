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ENEM 2026

Enem 2026: o rascunho da redação entra na correção?

Texto precisa chegar à folha definitiva; respostas anotadas apenas no caderno de questões também não são corrigidas; entenda os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2026 às 17:10
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A prova de Redação é aplicada no primeiro dia do Enem FOTO: Freepik

Terminar a redação no rascunho não encerra a tarefa no Enem 2026. Para que o texto seja corrigido, ele precisa ser passado para a Folha de Redação. O que ficar apenas no rascunho não será avaliado.

A mesma atenção vale para as questões objetivas: assinalar a alternativa no caderno de provas não substitui o preenchimento do Cartão-Resposta. O edital do Inep determina que sejam consideradas as respostas efetivamente marcadas no cartão.

Por isso, o tempo de prova precisa comportar tanto a resolução das questões quanto o registro definitivo das respostas. No primeiro domingo, esse período também inclui a produção e a transcrição da redação. O Enem 2026 será aplicado em 8 e 15 de novembro.

As instruções de preenchimento devem ser seguidas com cuidado. O edital prevê o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e alerta para problemas de leitura das folhas quando as marcações não obedecem às orientações.

Existe tempo extra para passar as respostas?

Não há uma prorrogação separada para completar o cartão ou a folha de redação. O participante deve concluir essas tarefas dentro do tempo de aplicação que lhe cabe, inclusive quando tiver tempo adicional aprovado.

O edital também prevê que participantes com cegueira ou surdocegueira podem entregar a redação em braile, nas condições estabelecidas para esse atendimento.

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Resumo de serviço

  • Rascunhos e marcações no caderno não são corrigidos.
  • Questões objetivas: registrar as respostas no cartão.
  • Redação: passar o texto para a folha definitiva, ressalvada a previsão para braile.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Jefferson Albuquerque
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