Enem 2026: o rascunho da redação entra na correção?

Terminar a redação no rascunho não encerra a tarefa no Enem 2026. Para que o texto seja corrigido, ele precisa ser passado para a Folha de Redação. O que ficar apenas no rascunho não será avaliado.

A mesma atenção vale para as questões objetivas: assinalar a alternativa no caderno de provas não substitui o preenchimento do Cartão-Resposta. O edital do Inep determina que sejam consideradas as respostas efetivamente marcadas no cartão.

Por isso, o tempo de prova precisa comportar tanto a resolução das questões quanto o registro definitivo das respostas. No primeiro domingo, esse período também inclui a produção e a transcrição da redação. O Enem 2026 será aplicado em 8 e 15 de novembro.

As instruções de preenchimento devem ser seguidas com cuidado. O edital prevê o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e alerta para problemas de leitura das folhas quando as marcações não obedecem às orientações.

Existe tempo extra para passar as respostas?



Não há uma prorrogação separada para completar o cartão ou a folha de redação. O participante deve concluir essas tarefas dentro do tempo de aplicação que lhe cabe, inclusive quando tiver tempo adicional aprovado.

O edital também prevê que participantes com cegueira ou surdocegueira podem entregar a redação em braile, nas condições estabelecidas para esse atendimento.

Resumo de serviço

Rascunhos e marcações no caderno não são corrigidos.

Questões objetivas: registrar as respostas no cartão.

Redação: passar o texto para a folha definitiva, ressalvada a previsão para braile.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem