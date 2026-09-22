Enem 2026: esqueceu a senha? Veja como recuperar o acesso

Esquecer a senha não significa perder o acesso às informações do Enem 2026. O participante pode cadastrar uma nova senha pelo gov.br e voltar a entrar na Página do Participante, onde ficam os serviços relacionados ao exame.

O caminho indicado pelo Inep é acessar sso.acesso.gov.br/login, informar o CPF e avançar. Em seguida, é preciso selecionar a opção “Esqueci minha senha” e seguir as etapas apresentadas pelo sistema.

Esse acesso será necessário para consultar o local de prova, o Cartão de Confirmação da Inscrição e, posteriormente, os resultados individuais. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

A recuperação também pode ser feita pelo celular. Nas orientações aos candidatos, o Inep informa que tanto o gov.br quanto a Página do Participante podem ser acessados por esse tipo de aparelho.

O que fazer se a página não abrir



Se o problema for o carregamento do site, as orientações do Inep são verificar a conexão, tentar outro navegador ou dispositivo e acessar novamente mais tarde. Depois de recuperar a senha, ela deve ser memorizada ou anotada em local seguro.

Resumo de serviço

Recuperação: sso.acesso.gov.br/login, na opção “Esqueci minha senha”.

Serviços do exame: enem.inep.gov.br/participante.

É possível acessar pelo celular.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem