O impacto dos serviços universitários na comunidade e a atuação da UNINASSAU

O acesso a serviços básicos como saúde, orientação jurídica e apoio psicológico ainda é um desafio para grande parte da população brasileira. De acordo com dados do IBGE, milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para acessar atendimentos especializados, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social.

Neste cenário, instituições de ensino têm cada vez mais se empenhado em garantir esse acesso por meio de iniciativas que contribuam tanto para a população quanto para a formação dos estudantes.

Estes serviços universitários têm se consolidado como uma ponte entre educação e transformação social, levando atendimento gratuito ou a baixo custo diretamente para a comunidade.

Universidade além da sala de aula

Na UNINASSAU, essa atuação acontece de forma estruturada e contínua, por meio de projetos de extensão, clínicas-escola e ações itinerantes que levam serviços essenciais para diferentes territórios.

“A UNINASSAU tem uma atuação muito forte na oferta de serviços universitários voltados à comunidade, especialmente por meio de mutirões de práticas e projetos de extensão, ações e campanhas com cursos e clínicas-escola”, explica Adriane Mendes, gerente de Governança Social e Ambiental da instituição.

Entre os destaques estão os mutirões, que concentram diversos atendimentos em um único momento, ampliando o alcance das ações e facilitando o acesso da população.

Serviços que chegam a quem mais precisa

Na prática, os serviços oferecidos abrangem diferentes áreas do conhecimento e atendem demandas reais da sociedade. Na saúde, por exemplo, são realizados atendimentos em enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia e educação física.

Já na área jurídica, a população conta com orientação gratuita, enquanto o apoio psicossocial e ações de educação ambiental complementam a atuação.

“Os serviços acontecem tanto dentro das clínicas-escola quanto em ações itinerantes, levando a universidade diretamente para comunidades e espaços públicos. Os mutirões ampliam o acesso a serviços essenciais, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social”, destaca Adriane.

Formação prática e o diferencial no mercado

Para os estudantes, a participação nessas iniciativas representa uma oportunidade de aprendizado que vai além da teoria. O contato direto com a comunidade proporciona experiências reais, que exigem tomada de decisão, responsabilidade e adaptação a diferentes contextos.

“Os mutirões e as práticas na comunidade são fundamentais para a formação. O aluno passa a lidar com situações concretas, desenvolvendo habilidades técnicas e socioemocionais”, explica Adriane Mendes.

Competências como empatia, escuta ativa, trabalho em equipe e resolução de problemas ganham protagonismo nesse processo, tornando o estudante mais preparado para os desafios do mercado de trabalho.

Educação como agente de transformação

Ao integrar ensino, prática e impacto social, a UNINASSAU reforça seu compromisso com a formação acadêmica aliada à responsabilidade social. As ações fazem parte de uma estratégia institucional alinhada a princípios de sustentabilidade e governança (ESG), ampliando o alcance da educação como ferramenta de transformação.

“A universidade se posiciona como agente ativo de transformação, levando conhecimento, serviços e oportunidades para quem mais precisa”, finaliza Adriane.