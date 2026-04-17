Manual de sobrevivência do calouro: guia prático para os primeiros anos de graduação

O ingresso no ensino superior após o ensino médio exige diversas mudanças na vida do estudante. Seja financeiras ou organizacionais, essas transformações também contribuem para a mudança no perfil desse estudante, que passa a ser alguém em formação para o mercado de trabalho.

De acordo com Simone Bergamo, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, os primeiros períodos da graduação ajudam a desenvolver competências consideradas fundamentais para quem almeja sucesso na carreira.

"Inteligência emocional, trabalho em equipe, proatividade e comunicação. No mercado, essas habilidades são cruciais para liderança e resolução de problemas. Habilidades Técnicas (Hard Skills): Domínio de ferramentas específicas do curso e métodos de pesquisa científica", lista.

Do ensino médio para a graduação: guia do calouro

A dinâmica da graduação exige adaptação do aluno em diversos fatores, tais como gestão do tempo, autonomia acadêmica e a própria adaptação ao ambiente. Para Simone, o interesse em aprender e o desenvolvimento dessas skills tornam o currículo desses estudantes ainda mais atrativos para recrutadores.

Gestão do tempo e autonomia nos estudos

Entre as primeiras mudanças enfrentadas pelos calouros está a necessidade de organizar melhor a rotina de estudos. Diferentemente do ensino médio, a faculdade exige maior volume de leitura, produção de trabalhos e pesquisas, o que demanda disciplina e planejamento.

Segundo Simone Bergamo, esse novo cenário exige uma postura mais ativa do estudante em relação à própria formação. Para lidar com essa nova dinâmica, uma das recomendações é estabelecer uma rotina semanal de estudos, utilizando ferramentas como agendas digitais ou planilhas para acompanhar prazos de atividades, avaliações e projetos acadêmicos.

Conhecer a estrutura da faculdade faz diferença

Outro passo importante na adaptação é compreender como funciona o ambiente universitário. Isso inclui desde o uso do portal acadêmico até o acesso a bibliotecas físicas e virtuais, laboratórios e projetos de extensão.

Esses recursos não apenas facilitam a rotina acadêmica, mas também ampliam as possibilidades de aprendizado fora da sala de aula.

Networking acadêmico começa no primeiro semestre

Construir uma rede de contatos desde os primeiros dias da graduação também pode fazer diferença na trajetória profissional. Colegas de turma, professores e coordenadores podem se tornar parceiros em projetos, pesquisas e até indicar oportunidades de estágio.

O networking permite troca de conhecimento, diferentes perspectivas para desafios acadêmicos e também cria um ambiente de apoio entre os estudantes.

Acolhimento ao calouro

A transição para o ensino superior é um momento decisivo na trajetória do estudante e, por isso, exige ações pontuais de recepção. Na UNINASSAU, o acolhimento é concebido como uma estratégia estruturante, integrada ao Sistema de Aprendizagem Ubíqua, que garante acompanhamento contínuo, personalizado e orientado para o sucesso acadêmico.

Desde o ingresso, os estudantes são inseridos em uma jornada de pertencimento institucional, mediada por professores, coordenadores e equipes de apoio, que promovem diálogos empáticos e orientações práticas sobre a dinâmica universitária, os percursos formativos e as possibilidades de desenvolvimento profissional.

Os eventos de boas-vindas, as palestras iniciais e suporte tutorial continuam sendo fundamentais. Na UNINASSAU essa experiência é consolidada por meio do Projeto Despertar, uma das principais iniciativas do Sistema de Aprendizagem Ubíqua.

O Despertar atua como um eixo permanente de acompanhamento do estudante, com foco na manutenção na educação superior, no engajamento acadêmico e na construção da trabalhabilidade. O projeto integra ações de incentivo, mobilização e reforço acadêmico, ao mesmo tempo em que orienta o aluno na construção de seu projeto de vida e carreira.

Entre seus diferenciais, destaca-se o apoio ativo na busca pelo primeiro estágio ou inserção no mercado de trabalho, fortalecendo a conexão entre formação acadêmica e mundo profissional, um dos pilares do modelo educacional do Grupo Ser Educacional.

Ao articular acolhimento, acompanhamento contínuo e desenvolvimento de competências, o Projeto Despertar ressignifica a experiência do aluno na universidade, transformando o ingresso em um processo contínuo de integração, evolução e pertencimento.