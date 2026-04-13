Prática na Clínica Escola fortalece formação de estudantes da área de saúde

A formação de profissionais da área da saúde exige muito mais do que conhecimento teórico. A prática clínica ao longo da graduação tem papel fundamental para que estudantes desenvolvam habilidades técnicas, capacidade de tomada de decisão e segurança no atendimento aos pacientes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), modelos de ensino baseados em experiências práticas e contato direto com pacientes contribuem para uma formação mais eficaz dos profissionais de saúde, especialmente quando essas vivências acontecem ainda durante a graduação.

Nesse contexto, as clínicas escola se consolidam como ambientes fundamentais para o aprendizado, permitindo que estudantes participem de atendimentos supervisionados e enfrentem situações semelhantes às que encontrarão no mercado de trabalho.

Clínica Escola aproxima estudantes da realidade profissional

Na UNINASSAU, a etapa da Clínica Escola é integrada aos períodos de estágio dos cursos da área da saúde. Nesse ambiente, os estudantes passam a vivenciar a prática clínica com pacientes reais e alto volume de atendimentos, sempre acompanhados por professores e profissionais experientes.

De acordo com Eloi Lago, diretor de Negócios de Saúde da Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, esse contato direto com a rotina clínica é essencial para a formação.

“A clínica escola é utilizada pelos alunos dos cursos de saúde nos períodos de estágio. É um ambiente totalmente imerso na prática clínica, com casos reais e altíssima casuística. Aqui os alunos praticam com profissionalismo, exatamente como encontrarão no mercado de trabalho”, explica.

Além de fortalecer o aprendizado técnico, essa experiência permite que o estudante compreenda o funcionamento do atendimento em saúde, incluindo aspectos de relacionamento com pacientes e organização do ambiente clínico.

Habilidades desenvolvidas na clínica prática

O contato com a prática clínica ajuda os estudantes a desenvolverem habilidades cada vez mais exigidas no mercado profissional, tais como capacidade analítica, rápida tomada de decisões, trabalho em equipe e comunicação. Desta forma, o modelo permite que o aluno se familiarize com a realidade da profissão antes mesmo de concluir o curso.

"Os alunos passam a ser apresentados à realidade da sua profissão. Eles vivem o mercado clínico diariamente, lidando com pacientes, gestão clínica e diferentes casuísticas, o que os torna aptos a começar a atuar assim que concluem a graduação", acrescenta Eloi Lago.

Assim, essa integração entre teoria e prática permite que o estudante compreenda de forma mais concreta os conteúdos aprendidos ao longo da graduação.

Prática clínica na UNINASSAU

No dia a dia da UNINASSAU, a prática clínica faz parte da formação de diferentes cursos da área da saúde. A instituição conta com clínicas escola que atendem áreas como Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia.

Além disso, os últimos períodos da graduação são marcados por uma forte atuação prática, o que contribui para ampliar a experiência dos estudantes antes da entrada no mercado.

"A prática clínica está no DNA da UNINASSAU. Os últimos períodos são marcados por uma atuação intensa nas clínicas escola, o que leva nossos alunos à excelência em suas áreas e facilita a inserção no mercado de trabalho”, finaliza Eloi Lago.