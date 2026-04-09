Planejamento financeiro para universitários: guia prático para organizar o orçamento durante a graduação

A organização financeira é uma etapa importante da vida adulta, que merece ainda mais atenção em tempos de graduação. Seja com mensalidades, transporte, alimentação ou materiais acadêmicos, os recursos podem causar desequilíbrio sem o planejamento - e, alguns casos - assistência necessários.

Especialistas apontam que o primeiro passo é entender exatamente como funciona o próprio orçamento, organizando receitas e despesas para construir uma rotina financeira mais equilibrada.

"É importante planejar despesas maiores, manter disciplina comportamental, revisar o orçamento com frequência e evitar comparações, lembrando que o maior ativo nesse período é a capacidade de construir um futuro financeiro melhor", lista Maurício Saraiva, mestre em Finanças e professor do curso de Administração da UNINASSAU Recife, campus Graças.

Como organizar o orçamento durante a faculdade

Para manter uma boa organização financeira ao longo da graduação, o estudante precisa ter clareza sobre o fluxo de entrada e saída de dinheiro.

Isso significa identificar todas as fontes de renda, como mesada, estágio, bolsas ou trabalhos temporários, e separar as despesas entre gastos fixos, como aluguel, transporte e internet, e gastos variáveis, como alimentação, lazer ou imprevistos.

Ferramentas simples, como planilhas ou aplicativos de controle financeiro, podem ajudar nesse processo.

Outra estratégia bastante recomendada é adaptar a chamada regra 50-30-20, que divide a renda mensal em três categorias principais. São elas:

cerca de 60% para necessidades básicas



aproximadamente 20% para qualidade de vida



cerca de 20% para poupança ou investimentos

Para estudantes com renda mais limitada, reservar pelo menos 10% para economias já é um começo importante.

Pequenos gastos do dia a dia também merecem atenção. Despesas aparentemente simples, como cafés, delivery ou transporte por aplicativo, podem gerar um “efeito vazamento” significativo ao longo do mês.

Bolsas, financiamento e apoio institucional na graduação



Imagem dividida entre estudo e notas de dinheiro - Fotos: Freepik | Montagem: NE10

Embora a organização financeira seja um pilar importante da vida universitária, ela não é a única solução. Em muitos casos, bolsas de estudo e financiamentos se tornam essenciais para que o aluno consiga seguir com a graduação. Nesse contexto, as instituições de ensino também têm ampliado mecanismos de apoio financeiro e orientação ao aluno.

Na UNINASSAU, os estudantes contam com programas de bolsas de estudo, opções de financiamento estudantil e facilidades de pagamento, que auxiliam tanto no ingresso quanto na permanência na graduação. "A instituição disponibiliza atendimento e orientação para esclarecer dúvidas financeiras e acadêmicas, contribuindo para que o estudante consiga se planejar melhor e evitar a evasão por dificuldades econômicas", complementa Maurício Saraiva.

No dia a dia, a instituição pode desenvolver ações como palestras, projetos de extensão e atividades acadêmicas voltadas à educação financeira, incentivando o planejamento, controle de gastos e construção de uma visão de longo prazo com as finanças.

"É importante destacar que, durante a universidade, o maior ativo do estudante não é o dinheiro disponível, mas sim sua capacidade de aumentar a renda futura. Por isso, além de controlar gastos e investir com disciplina, é fundamental investir também em qualificação, oportunidades acadêmicas e desenvolvimento profissional", finaliza o mestre em Finanças.