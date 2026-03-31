Impactos do ensino híbrido no perfil e aprendizado do estudante

O uso da metodologia híbrida no formato presencial foi uma resposta imediata à pandemia e, de certa forma, uma evolução da própria lógica educacional. Ela amplia o conceito de sala de aula e rompe com a ideia de aprendizagem restrita ao tempo e ao espaço físico.

Para Simone Bergamo, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, as principais vantagens estão na flexibilidade, na personalização do aprendizado e na ampliação do acesso. "O aluno passa a ter maior autonomia sobre sua jornada, podendo organizar seus estudos com o apoio de conteúdos digitais, ao mesmo tempo em que mantém momentos presenciais estratégicos para aprofundamento, interação e aplicação prática", afirma.

Como funciona o ensino híbrido na UNINASSAU?

Além de diminuir horas no transporte público e desgaste físico, o formato semipresencial ajuda no desenvolvimento de habilidades e mudanças no perfil do aluno.

"O aluno passa a ter maior autonomia sobre sua jornada, podendo organizar seus estudos com o apoio de conteúdos digitais, ao mesmo tempo em que mantém momentos presenciais estratégicos para aprofundamento, interação e aplicação prática", complementa Simone.

No contexto do Sistema de Aprendizagem Ubíqua da Uninassau e o Grupo Ser Educacional, o uso da metodologia ativa, em particular da metodologia híbrida é compreendida como um ecossistema integrado, em que experiências presenciais, digitais e imersivas se complementam. A ideia não é substituir o modelo presencial, mas sim obter o melhor dele com tecnologias e metodologias ativas.

Vantagens do ensino híbrido para o estudante

É importante destacar que o formato presencial e semipresencial desenvolvem competências distintas, mas complementares. São elas:

Presencial : destacam-se habilidades como comunicação interpessoal, trabalho em equipe, resolução colaborativa de problemas, liderança e vivências práticas;



: destacam-se habilidades como comunicação interpessoal, trabalho em equipe, resolução colaborativa de problemas, liderança e vivências práticas; Semipresencial/EAD: autonomia, disciplina, gestão do tempo, pensamento crítico, letramento digital e capacidade de aprender de forma contínua e independente

"Quando integrados de forma estratégica, como propõe o Sistema de Aprendizagem Ubíqua, esses ambientes favorecem o desenvolvimento de um estudante mais protagonista, adaptável e preparado para lidar com cenários complexos e em constante transformação", continua Simone Bergamo.

Na prática, tais habilidades são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, já que representam aprendizado, resolução de problemas reais e manejo entre diferentes contextos e tecnologias.

Presencial x híbrido

Por fim, o debate entre presencial e remoto já não deve ser tratado como uma escolha excludente. O futuro da educação está na integração inteligente desses modelos. A diretora acadêmica argumenta que a instituição se diferencia a partir da intencionalidade pedagógica, com a qualidade das experiências propostas e a capacidade de formar profissionais preparados para um mundo orientado por empreendedorismo, tecnologia e inovação.

"Na Uninassau e no Grupo Ser Educacional, entendemos que aprender é um processo contínuo e conectado à vida real. Por isso, estruturamos nossas práticas para garantir que o aluno desenvolva conhecimento e competências que o tornem capaz de transformar sua própria trajetória e o contexto em que está inserido", finaliza.