PROFISSÃO

Panorama de carreiras em 2026: setores em expansão apontam novos caminhos profissionais

Tecnologia, saúde e gestão lideram as contratações para o mercado atual, processo de recrutamento exige profissionais cada vez mais adaptáveis

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 26/03/2026 às 9:01
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FREEPIK/BANCO DE IMAGENS
Imagem de mulher usando jaleco mexendo em tela tecnológica FOTO: FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Para 2026, o mercado de trabalho segue em transformação, com cada vez mais tendências, que moldam a forma em que as carreiras são construídas e também nas chamadas soft skills e habilidades socioemocionais. O resultado são requisitos que vão além do conhecimento técnico, e englobam também a capacidade de adaptação, leitura de cenário e aprendizagem contínua.

Entre os setores que mais se destacam neste cenário estão tecnologia, saúde e gestão, áreas que concentram grande parte das oportunidades e vêm redefinindo as exigências do mundo profissional.

De acordo com Simone Bergamo, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, o crescimento dessas áreas está diretamente ligado a uma nova lógica de trabalho, cada vez mais integrada e multidisciplinar.

Áreas como tecnologia e inteligência artificial continuam liderando essa transformação, mas o mais interessante é que elas deixaram de ser um campo isolado. Hoje, praticamente todas as profissões precisam dialogar com tecnologia, com dados e com ambientes digitais”, explica.

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Ensino superior como pilar de atualização

Na UNINASSAU, o conceito de Sistema de Aprendizagem Ubíqua é amplamente difundido entre os alunos e seu papel perante a instituição. "O estudante não é mais aquele que apenas recebe conteúdo, ele é provocado a atuar, a experimentar e a resolver problemas desde o início da sua formação", detalha Simone Bergamo.

A metodologia inclui projetos práticos, experiências reais e iniciativas como o Projeto NAVEGA, que auxilia os alunos na construção de suas trajetórias profissionais e no desenvolvimento de competências pessoais.

Como se adaptar ao mercado de trabalho?

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Imagem de livros e diploma indicando a escolha da profissão - Freepik

As mudanças no mercado profissional são frequentes e estão cada vez mais amplas perante os candidatos. Simone Bergamo destaca que o diploma em universidade superior ainda é importante para a trajetória profissional, mas destaca atributos como trabalho em equipe, resolução de problemas e adaptabilidade.

"A fluência digital também deixou de ser um diferencial e passou a ser uma condição básica. E talvez o mais importante seja a autonomia, a capacidade de aprender sozinho e de se reinventar ao longo do tempo", complementa.

Na UNINASSAU, essas atribuições são desenvolvidas de forma intencional, a partir de metodologias ativas, projetos integrados e experiências proporcionadas ao aluno que o coloca em situações reais de decisão e responsabilidade.

Para os próximos anos, áreas de saúde, tecnologia e gestão devem se consolidar ainda mais, e estarem até mesmo integradas de alguma forma.

"As fronteiras entre profissões estão cada vez mais tênues, e isso muda completamente a forma como pensamos carreira. O futuro não será de trajetórias lineares, mas de percursos mais flexíveis, híbridos e em constante transformação. Por isso, mais importante do que escolher uma área específica é desenvolver a capacidade de continuar aprendendo, de se atualizar e de se reposicionar sempre que necessário", finaliza a diretora acadêmica.

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