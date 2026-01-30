Medicina na prática: a importância do internato médico para uma formação prática

Quem busca realizar o curso em Medicina sabe que uma das principais etapas é o chamado internato. Este é o período em que o aluno possui mais contato com a prática, como uma espécie de imersão da realidade da área.

O internato exige preparação por parte dos estudantes, para lidarem com os desafios reais da profissão, assim como um suporte adequado por parte da instituição - seja no âmbito tecnológico, humanizado e estrutural.

Com as inscrições para o Vestibular de Medicina abertas, a UNINASSAU destaca a importância não só deste período, como de todo o contato prático do docente ao longo da graduação. "A prática, na UNINASSAU, não começa no internato, começa desde o início do curso. Estruturamos a formação médica a partir de três pilares muito claros: Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde. Isso orienta tudo: o currículo, as metodologias, a avaliação e os cenários de prática", explica Camila Lessa, Coordenadora Nacional de Medicina da instituição.



Medicina na prática

A UNINASSAU visa uma preparação intensiva para a residência médica, reafirmando assim o compromisso com a excelência no ensino em saúde. Para os estudantes, os benefícios são extensos: desde refinar as próprias habilidades, desenvolver autonomia dentro de uma equipe de saúde a compreensão de competências necessárias para se tornar um médico humanizado.

No internato, o período possui pilares bem estabelecidos, como governança, mentoria, avaliação prática e acompanhamento contínuo. "O aluno não deixa de ser aluno no internato, ele é acompanhado de perto em amplos e diversos campos de prática: temos inúmeros convênios de destaque que garantem diversidade de cenários de práticas com ampla diversidade", continua Lessa.



Internato Medicina Uninassau coloca o aluno na prática - Divulgação

Do internato para o mercado de trabalho

A prática durante o internato possui influências diretas após a formação do estudante - como maior autonomia, segurança e maturidade profissional. Esses elementos se destacam tanto na residência quanto no mercado de trabalho, como explica Camila Lessa.

"O que observamos é um egresso que não foi treinado só para ser aprovado em exames de residência, mas para exercer a Medicina de forma responsável, ética e competente", aponta.

Vestibular de Medicina da UNINASSAU

As inscrições para o Vestibular de Medicina já estão abertas. Os interessados podem consultar o edital e garantir sua vaga no portal oficial da instituição.