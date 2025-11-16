CONTEÚDO

Enem 2025: candidatos fazem a prova…e a internet faz os memes; veja os melhores

As redes sociais amanheceram movimentadas, com usuários torcendo pelo bom desempenho nas provas e recorrendo ao humor para aliviar a tensão

Sharon Baptista
Sharon Baptista
Publicado em 16/11/2025 às 18:40 | Atualizado em 16/11/2025 às 19:00
Jailton Jr./JC Imagem
As redes amanheceram daquele jeitinho: cheias de torcida e muito humor para tentar relaxar antes da prova FOTO: Jailton Jr./JC Imagem

Faltando poucas horas para o segundo dia de provas do Enem 2025, as redes sociais amanheceram tomadas por torcida, humor e muitos memes, estratégia encontrada por muitos candidatos para aliviar o nervosismo. Teve até quem pedisse, na brincadeira, por uma prova cheia de questões resolvidas apenas com a famosa “regra de três”.

No X (antigo Twitter), o clima era de encontro geral: reunia quem estudou, quem prometeu estudar e quem agora só aceita o destino antes de encarar Ciências da Natureza e Matemática neste domingo (16).

Reunimos os memes que melhor traduzem esse clima “divertidamente tenso” do pré-prova.

 

Sharon Baptista
Sharon Baptista
