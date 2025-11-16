Enem 2025: 2º dia de provas tem questões sobre Ozempic, poluição dos oceanos, vacinas e Usain Bolt

O segundo dia do Enem 2025, aplicado neste domingo (16), manteve a tradição de conectar ciência, cotidiano e temas em destaque no debate público.

Os candidatos enfrentaram 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza (biologia, física e química), em uma prova marcada por contextualização e pela exigência de boa interpretação de texto.

Entre os destaques, uma questão chamou atenção ao abordar um lagarto do deserto dos Estados Unidos que produz um hormônio capaz de regular a glicose, substância que inspirou o desenvolvimento do medicamento Ozempic.

Assim como essa, diversas perguntas usaram exemplos reais para mostrar como conceitos científicos se aplicam no dia a dia.

Temas gerais que apareceram na prova

Mudanças climáticas e remoção de CO? da atmosfera;

Produção e eficácia de vacinas;

Poluição por óleo nos oceanos;

Cálculo do custo de produção do plástico: petróleo x reciclagem;

Comparação entre rendimento de GNV e gasolina;

Recordes do velocista Usain Bolt como referência para cálculos;

Descarte de hormônios no solo;

Tirinha da Turma da Mônica para abordar vibração sonora e taças que se quebram.

A parte de matemática trouxe questões distribuídas entre estatística, probabilidade, porcentagem, equações do 1º grau, funções, figuras geométricas e muita análise de gráficos. Embora alguns enunciados fossem considerados longos e cansativos, o nível geral foi de fácil a médio.

No eixo de trigonometria, a maior dificuldade estava na interpretação dos gráficos antes da aplicação dos conceitos, o que poderia levar a erros de leitura. Questões envolvendo razão e proporção, além de relações diretamente ou inversamente proporcionais, também marcaram presença.

Também teve questão sobre o custo para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O tema aparece em meio à discussão do fim da obrigatoriedade da autoescola para obter a Carteira Nacional.



As questões de eletricidade do ENEM frequentemente abordam eletrodinâmica, focando em conceitos como corrente, potência, resistores e circuitos elétricos - Reprodução/Envato Elements

Química

A prova seguiu o padrão dos últimos anos, com abordagem equilibrada de conteúdos clássicos. Entre os temas, apareceram usinas nucleares, estequiometria e equilíbrio químico, exigindo boa compreensão conceitual dos candidatos.

Física

Sem grandes surpresas, a prova de física apresentou nível médio e manteve a distribuição entre questões teóricas e de cálculo. Eletricidade, fenômenos ondulatórios e força de atrito foram os assuntos mais explorados.

Biologia

Com enunciados curtos e diretos, biologia trabalhou temas de dificuldade média, incluindo ecologia (com foco em biomas), poluição e aspectos bioquímicos.

Calendário Enem 2025



Provas: 9 e 16 de novembro de 2025

Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

Divulgação do gabarito: até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação

Resultado: 16 de janeiro de 2026

Resultado dos treineiros: 60 dias após a divulgação dos resultados do Exame

Correção das provas do Enem 2025 AO VIVO