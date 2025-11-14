ENEM 2025

Raciocínio lógico no Enem 2025: o que revisar antes do segundo dia

Sequências, padrões, análise de argumentos e problemas estruturados estão entre os principais temas cobrados em raciocínio lógico no Enem.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/11/2025 às 18:34
takasuu/Istock
Homem de negócios pensante e engrenagens com a palavra LOGIC FOTO: takasuu/Istock

À medida que o segundo dia do Enem 2025 se aproxima, muitos candidatos reforçam a revisão dos conteúdos de Matemática.

Entre os assuntos que mais geram dúvidas — e que frequentemente aparecem no exame — está o raciocínio lógico, área que exige interpretação cuidadosa, atenção a padrões e domínio de estruturas matemáticas.

Um dos pontos-chave é o reconhecimento de sequências lógicas e padrões numéricos, que podem envolver progressões, termos faltantes ou relações escondidas entre os elementos apresentados.

Essas questões exigem que o candidato identifique a lógica por trás da sequência antes de realizar qualquer cálculo.

Outro conteúdo importante são os problemas estruturados, que pedem planejamento e organização das informações para chegar à solução. São comuns situações relacionadas a distribuição de objetos, contagem de possibilidades e organização de dados.

Leia Também

O Enem também costuma cobrar a análise de argumentos, na qual o estudante deve identificar se uma conclusão é válida, se as premissas são coerentes e se a relação entre elas faz sentido. Esse tipo de questão desafia a capacidade de leitura crítica e interpretação lógica.

Além disso, vale revisar problemas que envolvem tabelas de verdade e conectivos lógicos, especialmente aqueles que pedem determinação da veracidade de afirmações compostas ou da relação entre diferentes proposições.

Para otimizar o estudo final, especialistas recomendam:

  • Resolver questões de anos anteriores para identificar padrões de cobrança.
  • Treinar leitura detalhada de enunciados longos.
  • Revisar conceitos básicos de lógica proposicional.
  • Praticar problemas que envolvem múltiplas etapas de raciocínio.

Dominar esses elementos pode garantir um desempenho sólido no segundo dia do Enem 2025, em especial nas questões que exigem interpretação precisa e pensamento estruturado.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2025 Matemática

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.