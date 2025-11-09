Enem 2025: tema da redação é revelado pelo Inep; saiba qual

O tema da redação do Enem 2025 foi finalmente divulgado na tarde deste domingo (9), após a abertura oficial dos cadernos de prova.

Qual o tema da redação do Enem 2025?

Neste ano, os participantes devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A proposta, como em edições anteriores, busca avaliar a capacidade de argumentação, interpretação e reflexão crítica dos candidatos a respeito de um assunto de relevância social, política ou cultural no Brasil.

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais importantes da prova, podendo somar até 1.000 pontos na nota final — um peso decisivo para quem sonha com uma vaga em universidades públicas, bolsas de estudo pelo Prouni ou financiamento estudantil pelo Fies.

Os candidatos têm até 5 horas e 30 minutos para elaborar o texto e responder às 90 questões objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O segundo dia de provas do Enem 2025 será aplicado no próximo domingo (16), com as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.