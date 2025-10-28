Enem 2025: nota de corte vai aumentar? Entenda mudança

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

As notas dos inscritos podem ser usadas para ingressar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e para obter o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A grande novidade para 2026 é que os estudantes poderão usar alguma das notas das três últimas edições do Enem para entrar na universidade. Ou seja, de 2023, 2024 e 2025.

Antes, só era aceita a nota do ano anterior. No caso, os candidatos só poderiam utilizar a nota de 2025.

Essa mudança pode trazer outras novidades para os alunos, entre elas, o aumento de algumas notas de corte. Confira mais abaixo.

Enem 2025

Aqueles candidatos que já prestaram o Enem várias vezes e acumulam boas notas podem influenciar ainda mais os resultados de 2026.

Por conta disso, alguns especialistas acreditam que as notas de corte dos cursos mais concorridos, como Medicina, podem subir, já que cada candidato poderá escolher a melhor nota dos últimos três anos.

Contudo, será preciso esperar para conferir as alterações em cada curso.

Quando é o Enem?



As provas objetivas e a redação do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país.

Devido à realização da COP30, no Pará, as provas ocorrem em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba.