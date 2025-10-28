Educação

Enem 2025: nota de corte vai aumentar? Entenda mudança

Os resultados individuais dos participantes estão previstos para serem divulgados em janeiro de 2026 pelo Inep; notas podem ser usadas no Sisu

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 28/10/2025 às 9:25
Notícia
iStock
Imagem ilustra telefone com logo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio FOTO: iStock

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

As notas dos inscritos podem ser usadas para ingressar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e para obter o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A grande novidade para 2026 é que os estudantes poderão usar alguma das notas das três últimas edições do Enem para entrar na universidade. Ou seja, de 2023, 2024 e 2025.

Antes, só era aceita a nota do ano anterior. No caso, os candidatos só poderiam utilizar a nota de 2025.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Essa mudança pode trazer outras novidades para os alunos, entre elas, o aumento de algumas notas de corte. Confira mais abaixo.

Enem 2025

Aqueles candidatos que já prestaram o Enem várias vezes e acumulam boas notas podem influenciar ainda mais os resultados de 2026.

Por conta disso, alguns especialistas acreditam que as notas de corte dos cursos mais concorridos, como Medicina, podem subir, já que cada candidato poderá escolher a melhor nota dos últimos três anos.

Contudo, será preciso esperar para conferir as alterações em cada curso.

Quando é o Enem?

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país.

Devido à realização da COP30, no Pará, as provas ocorrem em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba.

Tags

enem Enem 2025 redação do Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.