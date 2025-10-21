Educação

Enem 2025: os 3 assuntos que mais caem em Geografia

Na reta final, é essencial treinar as últimas questões de anos anteriores de diferentes disciplinas; provas são aplicadas no início de novembro

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 21/10/2025 às 8:00
Notícia
iStock
Imagem ilustra pessoa fazendo prova em alusão ao Enem FOTO: iStock

No primeiro dia do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), os milhões de estudantes inscritos respondem a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas

Inclusive, em Geografia, há textos que precisam de muita interpretação. Também é comum aparecer gráficos e mapas nesta disciplina.

Com o dia da prova se aproximando, é importante revisar aqueles tópicos mais cobrados em anos anteriores. Veja mais a seguir.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Enem 2025

O segredo para se dar bem em Geografia é relacionar teorias com atualidades. Confira os tópicos que valem a revisão:

1. Questões ambientais e sustentabilidade

Assuntos ligados ao meio ambiente são os mais cobrados no Enem. Por exemplo, questões sobre aquecimento global, desmatamento, poluição e matriz energética são recorrentes. .

Por isso, procure ler notícias sobre mudanças climáticas e tente se atualizar sobre os últimos acontecimentos, que podem surgir em forma de contexto.

Leia Também

2. Globalização e economia mundial

Outro tema clássico é a globalização, que aparece em perguntas sobre tecnologia, desigualdade e blocos econômicos. A ideia é compreender como o mundo está interligado e como isso afeta o Brasil.

Na revisão, relembre a função e história de blocos como Mercosul, União Europeia e Nafta (USMCA).

3. Geopolítica e atualidades

O Enem costuma contextualizar conflitos internacionais, migrações e disputas. 

Sendo assim, estude os principais conflitos (Oriente Médio, Ucrânia, Israel e Palestina) e revise também o papel do Brasil nas relações internacionais e nos blocos.

Dias de prova

O vestibular mais aguardado do Brasil vai além de questões objetivas. É preciso ter estratégias para resolver os problemas da prova e para preparar a redação. 

Neste ano, o Enem 2025 é aplicado nos dias 9 e 16 de novembro para todo o Brasil, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde as provas serão realizadas em 30/11 e 7/12, devido à COP30.

Tags

enem Enem 2025 redação do Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.