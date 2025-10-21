Enem 2025: os 3 assuntos que mais caem em Geografia

No primeiro dia do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), os milhões de estudantes inscritos respondem a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Inclusive, em Geografia, há textos que precisam de muita interpretação. Também é comum aparecer gráficos e mapas nesta disciplina.



Com o dia da prova se aproximando, é importante revisar aqueles tópicos mais cobrados em anos anteriores. Veja mais a seguir.

Enem 2025

O segredo para se dar bem em Geografia é relacionar teorias com atualidades. Confira os tópicos que valem a revisão:

1. Questões ambientais e sustentabilidade

Assuntos ligados ao meio ambiente são os mais cobrados no Enem. Por exemplo, questões sobre aquecimento global, desmatamento, poluição e matriz energética são recorrentes. .

Por isso, procure ler notícias sobre mudanças climáticas e tente se atualizar sobre os últimos acontecimentos, que podem surgir em forma de contexto.

2. Globalização e economia mundial

Outro tema clássico é a globalização, que aparece em perguntas sobre tecnologia, desigualdade e blocos econômicos. A ideia é compreender como o mundo está interligado e como isso afeta o Brasil.

Na revisão, relembre a função e história de blocos como Mercosul, União Europeia e Nafta (USMCA).

3. Geopolítica e atualidades

O Enem costuma contextualizar conflitos internacionais, migrações e disputas.

Sendo assim, estude os principais conflitos (Oriente Médio, Ucrânia, Israel e Palestina) e revise também o papel do Brasil nas relações internacionais e nos blocos.

Dias de prova



O vestibular mais aguardado do Brasil vai além de questões objetivas. É preciso ter estratégias para resolver os problemas da prova e para preparar a redação.

Neste ano, o Enem 2025 é aplicado nos dias 9 e 16 de novembro para todo o Brasil, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde as provas serão realizadas em 30/11 e 7/12, devido à COP30.

