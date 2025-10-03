Enem 2025: Erros mais comuns que derrubam nota na redação

Os estudantes que irão realizar o Enem 2025 estão na reta final da revisão para conseguir dar conta de relembrar o conteúdo antes dos dois dias de provas, marcados para 9 e 16 de novembro.

Além das questões objetivas, o Exame exige que os candidatos preparem uma redação dissertativo-argumentativa. Contudo, alguns erros comuns podem compromenter a nota do estudante.

O que evitar na redação do Enem

Na hora da prova, é importante fazer uma pausa para ler o tema da redação com cuidado e entender o que está sendo pedido.

Os erros mais comuns na hora de preparar o texto são:

Fugir do Tema: Escrever sobre algo relacionado, mas que não responde ao tema; Não propor intervenção: É importante explicar qual será a proposta e definir o que será feito, quem irá fazer e de que maneira; Frases muito longas: Textos grandes dificultam a leitura. Evite frases grandes; Texto sem coesão: Use conectivos adequados e organize o texto para ter uma ligação clara em cada parágrafo.

Cartilha de Redação do Enem 2025

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesuisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou a nova edição da cartilha "A Redação do Enem 2025" com as principais orientações para a prova.



No documento, há trechos de redações nota mil para inspirar os estudantes. Além disso, o Instituto ressalta que o uso de "repertórios de bolso" está proibido. Ou seja, aquelas referências prontas e memorizadas que se encaixam em temas variados.