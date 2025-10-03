Prova

Enem 2025: Erros mais comuns que derrubam nota na redação

O Exame, que acontece em novembro, é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país; confira dicas para a redação

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 03/10/2025 às 12:30
Notícia
iStock
Imagem ilustra mão segurando caneta em redação FOTO: iStock

Os estudantes que irão realizar o Enem 2025 estão na reta final da revisão para conseguir dar conta de relembrar o conteúdo antes dos dois dias de provas, marcados para 9 e 16 de novembro.

Além das questões objetivas, o Exame exige que os candidatos preparem uma redação dissertativo-argumentativa. Contudo, alguns erros comuns podem compromenter a nota do estudante. 

O que evitar na redação do Enem

Na hora da prova, é importante fazer uma pausa para ler o tema da redação com cuidado e entender o que está sendo pedido

Os erros mais comuns na hora de preparar o texto são:

  1. Fugir do Tema: Escrever sobre algo relacionado, mas que não responde ao tema;
  2. Não propor intervenção: É importante explicar qual será a proposta e definir o que será feito, quem irá fazer e de que maneira;
  3. Frases muito longas: Textos grandes dificultam a leitura. Evite frases grandes;
  4. Texto sem coesão: Use conectivos adequados e organize o texto para ter uma ligação clara em cada parágrafo.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Cartilha de Redação do Enem 2025

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesuisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou a nova edição da cartilha "A Redação do Enem 2025" com as principais orientações para a prova. 

No documento, há trechos de redações nota mil para inspirar os estudantes. Além disso, o Instituto ressalta que o uso de "repertórios de bolso" está proibido. Ou seja, aquelas referências prontas e memorizadas que se encaixam em temas variados. 

Tags

enem Enem 2025

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.