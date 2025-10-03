Enem 2025: Erros mais comuns que derrubam nota na redação

Os estudantes que irão realizar o Enem 2025 estão na reta final da revisão para conseguir dar conta de relembrar o conteúdo antes dos dois dias de provas, marcados para 9 e 16 de novembro.
Além das questões objetivas, o Exame exige que os candidatos preparem uma redação dissertativo-argumentativa. Contudo, alguns erros comuns podem compromenter a nota do estudante.
O que evitar na redação do Enem
Na hora da prova, é importante fazer uma pausa para ler o tema da redação com cuidado e entender o que está sendo pedido.
Os erros mais comuns na hora de preparar o texto são:
- Fugir do Tema: Escrever sobre algo relacionado, mas que não responde ao tema;
- Não propor intervenção: É importante explicar qual será a proposta e definir o que será feito, quem irá fazer e de que maneira;
- Frases muito longas: Textos grandes dificultam a leitura. Evite frases grandes;
- Texto sem coesão: Use conectivos adequados e organize o texto para ter uma ligação clara em cada parágrafo.
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
Cartilha de Redação do Enem 2025
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesuisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou a nova edição da cartilha "A Redação do Enem 2025" com as principais orientações para a prova.
No documento, há trechos de redações nota mil para inspirar os estudantes. Além disso, o Instituto ressalta que o uso de "repertórios de bolso" está proibido. Ou seja, aquelas referências prontas e memorizadas que se encaixam em temas variados.
Comentários