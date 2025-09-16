GGE leva metodologia eficiente a João Pessoa e já colhe resultados

Fundada há dois anos, a unidade de João Pessoa do Colégio GGE já apresenta resultados. A unidade localizada em Miramar conquistou 595 premiações nas principais Olimpíadas do Conhecimento em 2024, a exemplo da OMSF (Olimpíada Matemática sem Fronteiras), onde 390 alunos foram premiados, tendo 28 conquistado medalhas de ouro, 155 de prata, 171 de prata e 36 menções honrosas.

A unidade também se destacou em nível nacional nas Olimpíadas de Ciências, de Física, de Química, de Informática, de Robótica e de Astronomia.

Além disso, quase metade dos alunos do 3º ano do Ensino Médio obtiveram notas acima de 900 na redação do Enem 2024; 26 alunos foram aprovados em Medicina em instituições públicas e particulares; e quase metade dos alunos do 3º ano do Ensino Médio conquistaram vagas em universidades públicas.

O gestor de resultados do GGE, Glaumo de Sá, explica que o trabalho feito em João Pessoa é o mesmo que em outras unidades da instituição, mas tem suas peculiaridades. "É óbvio que a execução desse trabalho em alguns momentos tem um pouco da cara da unidade, mas o coração, a essência se mantém."



Ele afirma que as aplicações da metodologia são muito variadas. "Temos projetos que vão desde uma aula de aprofundamento - como por exemplo as Olimpíadas de Conhecimento - até atividades - como agora no setembro amarelo, que todas as unidades estão trabalhando o tema saúde mental", exemplifica.

O gestor de resultados do GGE destaca que são feitas análises constantemente das ações para que o método do colégio seja eficaz. "Estamos sempre muito atentos, tendo escuta ativa, em contato com os professores, alunos e pais. E esse olhar ajuda a entender e nos adaptar para atender não só as expectativas, mas continuar trazendo resultados e formando alunos para o mundo", acrescenta.

Glaumo também comenta sobre o projeto de expansão do colégio: "Estamos crescendo firmes e fortes. Temos uma equipe toda dedicada a garantir a uniformidade dos processos, a garantir a qualidade dos programas que nós aplicamos e isso nos dá a tranquilidade de expandir, de abrir mais unidades tanto dentro quanto fora do estado."

A vice-diretora do GGE - João Pessoa, Alice Vila Nova, afirma que a expansão foi um processo especial e desafiador. "Tínhamos uma grande responsabilidade de trazer para João Pessoa a tradição e a excelência que o GGE já tem há 30 anos em Pernambuco. A recepção das famílias foi muito positiva e hoje já sentimos o colégio integrado à cidade."



Atualmente, o GGE - João Pessoa conta com 31 turmas, que vão do Infantil ao Ensino Médio - com projetos exclusivos para o Enem e cursos mais concorridos, como Medicina. "Em cada segmento, procuramos trabalhar com diferenciais: no Ensino Fundamental, estimulamos a base acadêmica e os valores; no Ensino Médio, temos destaque para turmas de alto desempenho, como as olímpicas, que já começam a dar resultados muito promissores", destaca a vice-diretora.

"Criamos um processo pedagógico consistente e validado com a Certificação ISO 21001 e que pode ser replicado com qualidade para cada nova unidade que expandimos. Também contamos com a elaboração padronizada do Sistema de Ensino GGE para elaboração do nosso material didático e das nossas avaliações. Trabalhamos com calendário e atividades integradas ao longo do ano, acompanhamento próximo do aluno e preparação consistente para os desafios atuais, como vestibulares, olimpíadas do conhecimento e projetos interdisciplinares", acrescenta.

De acordo com Alice, a unidade é peça-chave para um projeto de expansão para outros estados. "Nosso processo de expansão é constante e o nosso foco de crescimento é pelo Nordeste e isso inclui, naturalmente, mais unidades na Paraíba", destaca.

A vice-diretora conta também que a expectativa do GGE - João Pessoa é crescer junto com a cidade, consolidando a unidade como referência em educação. "Queremos continuar ampliando projetos, fortalecendo resultados acadêmicos e formando gerações de alunos preparados para transformar a sociedade. O futuro do GGE em João Pessoa é promissor e estamos muito animados com os próximos passos", finaliza.

