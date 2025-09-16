CONQUISTAS

GGE leva metodologia eficiente a João Pessoa e já colhe resultados

Unidade localizada em Miramar, criada há dois anos, está no 4º lugar no ranking do Enem entre as escolas particulares de João Pessoa

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 16/09/2025 às 17:31 | Atualizado em 19/09/2025 às 17:34
Patrocinada
Divulga&ccedil;&atilde;o/GGE
A unidade do GGE em João Pessoa fica no bairro de Miramar FOTO: Divulgação/GGE

Fundada há dois anos, a unidade de João Pessoa do Colégio GGE já apresenta resultados. A unidade localizada em Miramar conquistou 595 premiações nas principais Olimpíadas do Conhecimento em 2024, a exemplo da OMSF (Olimpíada Matemática sem Fronteiras), onde 390 alunos foram premiados, tendo 28 conquistado medalhas de ouro, 155 de prata, 171 de prata e 36 menções honrosas.

A unidade também se destacou em nível nacional nas Olimpíadas de Ciências, de Física, de Química, de Informática, de Robótica e de Astronomia

Além disso, quase metade dos alunos do 3º ano do Ensino Médio obtiveram notas acima de 900 na redação do Enem 2024; 26 alunos foram aprovados em Medicina em instituições públicas e particulares; e quase metade dos alunos do 3º ano do Ensino Médio conquistaram vagas em universidades públicas.

O gestor de resultados do GGE, Glaumo de Sá, explica que o trabalho feito em João Pessoa é o mesmo que em outras unidades da instituição, mas tem suas peculiaridades. "É óbvio que a execução desse trabalho em alguns momentos tem um pouco da cara da unidade, mas o coração, a essência se mantém."

Divulgação

Glaumo de Sá atua como gestor de resultados no Colégio GGE - Divulgação

Ele afirma que as aplicações da metodologia são muito variadas. "Temos projetos que vão desde uma aula de aprofundamento - como por exemplo as Olimpíadas de Conhecimento - até atividades - como agora no setembro amarelo, que todas as unidades estão trabalhando o tema saúde mental", exemplifica.

O gestor de resultados do GGE destaca que são feitas análises constantemente das ações para que o método do colégio seja eficaz. "Estamos sempre muito atentos, tendo escuta ativa, em contato com os professores, alunos e pais. E esse olhar ajuda a entender e nos adaptar para atender não só as expectativas, mas continuar trazendo resultados e formando alunos para o mundo", acrescenta.

Glaumo também comenta sobre o projeto de expansão do colégio: "Estamos crescendo firmes e fortes. Temos uma equipe toda dedicada a garantir a uniformidade dos processos, a garantir a qualidade dos programas que nós aplicamos e isso nos dá a tranquilidade de expandir, de abrir mais unidades tanto dentro quanto fora do estado."

A unidade

A vice-diretora do GGE - João Pessoa, Alice Vila Nova, afirma que a expansão foi um processo especial e desafiador. "Tínhamos uma grande responsabilidade de trazer para João Pessoa a tradição e a excelência que o GGE já tem há 30 anos em Pernambuco. A recepção das famílias foi muito positiva e hoje já sentimos o colégio integrado à cidade."

Divulgação/GGE

Alice Vila Nova é a vice diretora do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE

Atualmente, o GGE - João Pessoa conta com 31 turmas, que vão do Infantil ao Ensino Médio - com projetos exclusivos para o Enem e cursos mais concorridos, como Medicina.  "Em cada segmento, procuramos trabalhar com diferenciais: no Ensino Fundamental, estimulamos a base acadêmica e os valores; no Ensino Médio, temos destaque para turmas de alto desempenho, como as olímpicas, que já começam a dar resultados muito promissores", destaca a vice-diretora.

"Criamos um processo pedagógico consistente e validado com a Certificação ISO 21001 e que pode ser replicado com qualidade para cada nova unidade que expandimos. Também contamos com a elaboração padronizada do Sistema de Ensino GGE para elaboração do nosso material didático e das nossas avaliações. Trabalhamos com calendário e atividades integradas ao longo do ano, acompanhamento próximo do aluno e preparação consistente para os desafios atuais, como vestibulares, olimpíadas do conhecimento e projetos interdisciplinares", acrescenta.

De acordo com Alice, a unidade é peça-chave para um projeto de expansão para outros estados. "Nosso processo de expansão é constante e o nosso foco de crescimento é pelo Nordeste e isso inclui, naturalmente, mais unidades na Paraíba", destaca.

Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE
Divulgação/GGE
Unidade do GGE em João Pessoa - Divulgação/GGE

A vice-diretora conta também que a expectativa do GGE - João Pessoa é crescer junto com a cidade, consolidando a unidade como referência em educação. "Queremos continuar ampliando projetos, fortalecendo resultados acadêmicos e formando gerações de alunos preparados para transformar a sociedade. O futuro do GGE em João Pessoa é promissor e estamos muito animados com os próximos passos", finaliza.

Tags

GGE JC360 João Pessoa

Autor

Paloma Xavier
Publicado por
Paloma Xavier
pleite@jc.com.br Mais informações

Sobre
Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduanda em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Localidade:Recife, Pernambuco

Idiomas:Português e inglês

Telefone:(81) 3413.6115

Cursos:Monitoramento e investigação de conteúdos digitais (2021), SEO para Profissionais de Comunicação (2021), Curso de Jornalismo de educação: bases para a cobertura (2021), Ferramentas Google para Jornalistas - Cresça com o Google (2019).

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.