Enem 2025: Por que estudar através de provas anteriores e como acessá-las

A procura por provas anteriores mostra o empenho dos estudantes em entender melhor o formato da prova e treinar a resistência mental

Publicado em 05/09/2025 às 16:55
Notícia
Fabio Rodrigues Pozzeborn/ Ag&ecirc;ncia Brasil
Imagem ilustrativa do caderno de provas do Enem. FOTO: Fabio Rodrigues Pozzeborn/ Agência Brasil

A procura por provas anteriores do Enem mostra o empenho dos estudantes em entender melhor o formato da prova, treinar a resistência mental para longas jornadas de avaliação e aprimorar técnicas de resolução de questões.

A procura por esses arquivos aumenta consideravelmente nos meses que antecedem a aplicação do exame. O JC separou um guia de como ter acesso a essas provas. Confira:

Acesse o site do Gov

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é a principal fonte para conseguir os materiais.

No portal oficial do Gov.br, na seção Provas e Gabaritos, é possível acessar os cadernos de questões e os gabaritos de todos os anos, incluindo as edições mais recentes como 2022, 2023 e 2024.

Para acessar, basta navegar até essa seção, localizar o ano desejado e clicar nos links correspondentes. Cada prova e gabarito estão disponíveis em formato PDF para download.

Sites alternativos

Além do site do Inep, plataformas como Brasil Escola e Mundo Educação também oferecem acesso rápido às provas e gabaritos oficiais do Enem.

Essas plataformas possuem correções comentadas que ajudam a entender o raciocínio por trás das respostas corretas.

Estrutura da prova

Para se familiarizar com a estrutura da prova, como por exemplo, os cadernos coloridos no Enem 2023 (azul, amarelo, branco, rosa, laranja e verde no primeiro dia, e outros no segundo), usar essas provas anteriores como simulados é uma das formas mais eficazes de preparação.

Com esse repertório, é possível treinar o gerenciamento de tempo, identificar padrões de temas e aprimorar a estratégia para o dia da prova.

Por que estudar pelas edições anteriores?

Se preparar com provas antigas não é apenas uma questão de revisar conteúdo, mas sim treinar resiliência, técnica e a familiaridade com o estilo do exame.

Cabe ao estudante usar esse material de forma estratégica e integrá-lo à rotina de estudos. Assim, quando chegar o dia da prova, estará familiarizado com o conteúdo e também mais confiante.

Enem 2025 Provas

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

