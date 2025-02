Faculdade com até 100% de desconto em 2025! Use a nota do Enem para estudar na UNINASSAU

O ano de 2025 começa com grandes oportunidades para quem deseja seguir a trajetória acadêmica em um curso superior.

A sua nota do Enem 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, pode garantir descontos durante a matrícula na UNINASSAU. E quanto maior a nota, maior será a sua economia.

A Instituição conta com mais de 170 mil profissionais formados. Além disso, dados de 2022, do Núcleo de Trabalhabilidade do grupo Ser, mostram que 80% dos alunos que concluíram algum curso na UNINASSAU já estão empregados.

Como se matricular na UNINASSAU?

O desconto estará disponível aos estudantes até o dia 15 de fevereiro, e o curso superior escolhido deverá ser na modalidade presencial.

Como funciona o desconto?

A condição do desconto depende da disponibilidade de vagas, da escolha do curso e da instituição de ensino. O valor do desconto pode chegar a até 100%.

Clique aqui para conferir os cursos disponíveis.

Sobre a UNINASSAU

Para melhor atender e preparar os alunos, a UNINASSAU oferece uma grade curricular alinhada às demandas do mercado, com cursos focados em tecnologia, saúde e negócios.



Além disso, o Núcleo de Trabalhabilidade promove oficinas, consultorias de carreira e feiras para conectar alunos às tendências profissionais.