Natal Solidário: Em mais um ano, Projeto da UNINASSAU leva alegria a milhares de crianças

As festividades do Papai Noel batem à porta e, há mais de 10 anos, o projeto 'Natal Solidário' atende, doando roupas, brinquedos, alimentos e palavras de conforto aos que mais necessitam.

O grupo Ser Educacional fundou essa ação com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica em vivências capazes de trazer mais esperança e dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Nesta época do ano, as doações arrecadadas são repassadas a instituições socioassistenciais responsáveis por essas famílias.

Ainda no dia 23 de dezembro, o Papai Noel visitou diversas instituições na Região Metropolitana do Recife para presentear os pequenos, incluindo bairros como Campina do Barreto, Torrões, Jardim Paulista, Tabatinga, etc.



Imagem do Projeto Solidário com a visita do Papai Noel a crianças - Ser Educacional - Cortesia

Voluntários

Além da própria doação, também há a possibilidade de contribuir com esse projeto através do voluntariado. Os interessados auxiliam na organização, arrecadação e distribuição dos donativos.

Em 2024, as expectativas para o Natal Solidário foram ainda mais ambiciosas, como explicou o Diretor Adjunto de Governança Ambiental e Social do Ser, Sérgio Murilo:

"O projeto planejou arrecadar uma quantidade maior de itens do que nos anos anteriores. Uma outra meta traçada foi expandir o alcance das doações, envolvendo não apenas as unidades do grupo Ser Educacional, mas também outras organizações e a comunidade local. A ideia é proporcionar um Natal de esperança e alegria para mais pessoas, garantindo que elas sintam o espírito de solidariedade e união nesta data tão significativa", destaca o diretor.



O verdadeiro espírito natalino é o solidário

Ao longo dos anos, o Natal Solidário conseguiu impactar milhares de famílias.



Projeto soma mais de 10 anos de histórias emocionantes - Cortesia - Ser Educacional

"Uma história marcante é a de uma criança que recebeu um brinquedo no último Natal e, emocionada, expressou o desejo de ver os pais sorrirem naquele dia", conta Murilo.