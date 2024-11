5 motivos para cursar Medicina em 2025 na UNINASSAU

Escolher a Medicina como profissão é uma decisão tomada, muitas vezes, no início da vida do estudante. Em outros casos, ela é fruto de um sonho ou até mesmo de uma paixão pelo ato da cura.

Entretanto, tão importante quanto a escolha de seguir o caminho da Saúde é decidir em qual universidade você irá trilhar os passos do seu sonho.

Para 2025, as unidades de Medicina do grupo Ser Educacional, como as da UNINASSAU, são as melhores opções para o seu currículo profissional. Elas se destacam por oferecer uma formação sólida, humanista e inovadora.

Inclusive, processo seletivo para a UNINASSAU já está aberto e conta com diferentes métodos de ingresso, como o Vestibular Presencial Tradicional, a Nota do Enem e, em algumas das unidades, o Portador de Diploma.

5 razões para cursar Medicina na UNINASSAU

1. Conexão ampliada com o SUS

Conforme explica a Coordenadora Nacional do curso de Medicina da Instituição, Camila Lessa, os estudantes da UNINASSAU têm práticas no SUS (Sistema Único de Saúde) desde o primeiro período.

"Eles participam de atendimentos reais à população por meio das unidades curriculares de Saúde Coletiva e Saúde da Família. Essa imersão permite o desenvolvimento de competências técnicas e sociais, essenciais para uma atuação médica humanizada e eficaz", destaca.

2. Gestão humana

Ser médico vai além de dominar técnicas. Um bom profissional deve saber compreender o ser humano em todas as suas dimensões.

Por conta disso, a UNINASSAU também investe no desenvolvimento de habilidades interpessoais, como liderança, ética e gestão emocional.

"Os alunos aprendem a cuidar de pessoas, não apenas de doenças", complementa Camila.

3. Tecnologia de ponta

Com equipamentos de última geração, os alunos têm acesso a simulações realísticas desde o primeiro contato com o curso.

Além disso, a UNINASSAU tem uma estrutura de excelência, com laboratórios modernos e equipamentos de última geração para reproduzir situações clínicas complexas.

Como explica a coordenadora Camila, tais ferramentas permitem ao estudante treinar habilidades de forma segura antes de atuar em cenários reais, promovendo confiança e excelência técnica.

4. Possibilidades reais de estágios

A Instituição promove a Imersão Acadêmica, um programa no qual alunos têm a possibilidade de vivenciar estágios em diferentes estados brasileiros, em uma das unidades do grupo Ser Educacional e campos de práticas parceiros, ampliando sua visão sobre a Medicina e os desafios regionais.

"Essa flexibilidade prepara o estudante para uma prática médica diversificada e enriquecedora", ressalta Camila.

5. O ensino

Um outro grande diferencial é a matriz do curso, organizada em eixos temáticos para promover uma aprendizagem integrada entre as disciplinas.