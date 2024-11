Gabarito oficial do ENEM: INEP já divulgou? Veja como consultar

O ENEM 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) contou com mais de 4,3 milhões de inscritos em todo o Brasil.

O NE10, em parceria com os professores do Colégio GGE, realizou comentários sobre as provas do segundo dia, realizadas no dia 10 de novembro.

Agora, os estudantes aguardam pela divulgação do gabarito oficial pelo INEP, o órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo vestibular.

Gabarito oficial ENEM 2024



Conforme anunciou o cronograma do Inep, o gabarito oficial das provas seria divulgado até o dia 20 de novembro.

No entanto, o calendário foi adiantado, e os inscritos já podem consultar a nota no site do órgão, na Página do Participante.

Os últimos dados revelam que aproximadamente 1 milhão de inscritos não participaram do primeiro dia de provas. Ou seja, a taxa de abstenção para esse dia é maior do que 26%.