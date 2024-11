ENEM 2024: No clima de Star Wars, aulão do GGE esclarece dúvidas antes da prova

Na terça-feira (29), o Teatro Guararapes abraçou a edição do Aulão Tira-Teima GGE de 2024.

Ao todo, dois mil alunos do Ensino Médio das unidades do Colégio de Pernambuco e da Paraíba estiveram presentes no evento.

O Aulão pré-ENEM teve inspiração na saga cinematográfica de ficção-científica Star Wars e foi o último grande encontro da instituição antes da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), marcada para este domingo (3).

Caracterizado como o mestre Yoda, um dos mais queridos personagens da saga, o professor de inglês Hudson Ribeiro foi o mestre de cerimônia do evento.



Imagem do aulão Tira-Teima do Colégio GGE para o ENEM - Cauã Gonzaga/Paulo Henrique Carneiro

Todos os professores das áreas de conhecimento cobradas no ENEM estavam caracterizados como nos filmes.

O vilão Darth Vader, o mais famoso de todos, foi interpretado pelo professor de matemática do GGE Marconi Sousa, que resolveu algumas questões importantes, com dicas para a prova.



Imagem do professor Marconi caracterizado do personagem - Cauã Gonzaga/Paulo Henrique Carneiro

"O Aulão Tira-Teima GGE foi uma experiência única, pois conseguiu reunir o conhecimento de vários professores, na hora em que os alunos mais precisam. E uniu isso à série Star Wars, o que tornou tudo mais interessante. Tanto que muitos pais acompanharam a transmissão ao vivo por uma rede social do colégio. Tenho certeza que contribuiu muito para os alunos fazerem uma boa prova no Enem", declarou o professor.

Aluna do terceiro ano do GGE Boa Viagem, a estudante Isabel Holanda, de 17 anos, aprovou o evento pré-Enem.

"A ideia de ser um aulão temático é muito bom para chamar nossa atenção. Foi muito bem pensado, tanto no evento quanto nas questões. Foi um momento de muitas dicas para os dois dias de provas. Foi importante também para sairmos da rotina nesta semana tão tensa", declarou.

Solidariedade

Os alunos participantes do Aulão Tira-Teima GGE 2024 contribuíram com a campanha do GGE Solidário, doando alimentos para uma instituição do Sertão de Pernambuco.

Ao todo, a ação arrecadou mais de uma tonelada de alimentos.



Sobre o Colégio GGE

O GGE possui três unidades no Recife, uma em Aldeia, uma em Caruaru, a nova em Petrolina e uma em João Pessoa, na Paraíba.

Com 28 anos de história e mais de seis mil alunos do Ensino Infantil ao Ensino Médio, o Colégio GGE conta com uma metodologia inovadora, incluindo o exclusivo Sistema de Gestão Pedagógica V4.

O programa é desenvolvido por uma equipe de professores altamente capacitados, que cria projetos e ações específicas para o aprendizado e os valores dos alunos, em parceria com as famílias.