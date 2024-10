Enem 2024: 5 dicas para saber se escolheu o curso certo

Com a proximidade do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) e de outros vestibulares, certas dúvidas podem surgir entre os estudantes na hora de escolher a carreira a ser seguida.

Afinal, essa é uma decisão de extrema importância, que impacta não apenas o lado profissional, mas também a satisfação pessoal e bem-estar de cada um.

Neste processo, é importante priorizar o curso que combina com seus interesses e habilidades individuais.



Contudo, essa não é uma tarefa fácil, ainda mais quando outros fatores entram em cena, como a situação do mercado de trabalho e a alta concorrência em parte dos vestibulares.

Para facilitar esse processo, a gerente do núcleo de trabalhabilidade da UNINASSAU, Tainã Araújo, traçou estratégias e dicas para os estudantes.

ENEM: como saber se escolhi o curso certo?



Seguir a carreira que mais se adequa às suas preferências pode facilitar o seu crescimento profissional, além de aumentar a motivação e o desempenho na função.

"É fundamental que os estudantes avaliem suas paixões e habilidades, as demandas do mercado de trabalho e as oportunidades de crescimento na carreira, incluindo perspectivas salariais e qualidade de vida", destaca Tainã.

Os testes vocacionais são vistos pela profissional como uma ferramenta útil, pois ajudam a identificar as áreas de afinidade. No entanto, eles não devem servir como a única base para a decisão.



Além do teste vocacional: 5 dicas para escolher a carreira dos sonhos

1. Explore diversas opções

São inúmeras as possibilidades de carreiras no mercado atual. Por isso, os principais ensinamentos de Tainã incluem:

Explorar diversas áreas através de conversas com profissionais;

diversas áreas através de conversas com profissionais; Buscar as tendências e projeções de mudanças para o futuro na área;

para o na área; Envolver-se em projetos e estar aberto a novas experiências, sem se limitar a uma única opção.



2. Equilibre a escolha com o mercado de trabalho

"O ideal é buscar uma interseção entre suas paixões e o que o mercado precisa. Estar atento às tendências e capacitar-se em áreas em crescimento, sem deixar de lado o que realmente motiva o estudante, pode ser a chave para uma escolha de carreira mais satisfatória", acrescenta.

Tainã também ressalta a importância de não enxergar a carreira como algo fixo para a vida toda. É totalmente possível trocar e se reinventar.



3. Tenha cartas (e estratégias) na manga

Em relação aos cursos mais concorridos, ter uma segunda escolha pode trazer mais confiança e reduzir o medo.

Entretanto, é ainda importante montar estratégias que ajudem na preparação para o que você realmente deseja.

"O estudante deve lembrar que o sucesso é fruto de perseverança, e o caminho pode ser ajustado ao longo do tempo", considera a gerente.



4. Realize visitas guiadas

Para Tainã, é sempre importante que o estudante busque conhecer onde ele deseja estudar.

"A UNINASSAU oferece diversas formas de suporte, como orientação vocacional, visitas guiadas e workshops sobre carreiras. Em alguns casos, também há tours pelas instalações e bate-papo com os professores, permitindo que os alunos conheçam de perto a rotina do curso", enfatiza Tainã.



5. Priorize a universidade que oferece a melhor experiência

"A UNINASSAU se destaca pela sua infraestrutura, programas de estágio e conexão com o mercado de trabalho. Além disso, oferece suporte contínuo aos alunos, preparando-os para desafios reais e facilitando a inserção no mercado de trabalho", finaliza.



