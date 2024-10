Redação do ENEM: 6 possíveis temas e dicas que fazem a diferença para a nota mil

Conforme indicam dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 60 redações do Enem alcançaram a nota mil em 2023, entre os mais de 2,7 milhões de inscritos.

Para 2024, as expectativas dos inscritos continuam altas para a prova, assim como para a revelação do tema, o qual costuma abordar questões sociais e culturais relevantes no país.

Vale ressaltar que a nota do texto tem um peso importante na classificação final, utilizada como critério de desempate para o acesso às universidades.

A fim de auxiliar na revisão durante esta reta final, a professora de redação Hadassa Batista do Colégio GGE trouxe dicas essenciais aos candidatos.

"Mais importante que tentar focar apenas em um possível tema, é trabalharmos por eixos temáticos. Assim, os alunos terão refletido sobre diferentes áreas, e os repertórios aprendidos podem ser encaixados em temas variados", destaca Hadassa.

Redação do Enem 2024

A princípio, é interessante ressaltar que a prática regular de redação pode ajudar a reduzir a ansiedade em relação à prova, tornando o aluno mais confiante e preparado.

Hadassa conta que, durante todo o ano letivo de 2024, os alunos estão sendo direcionados à produção de redações semanais e mensais, as quais serão corrigidas por avaliadores especializados.

"Com o feedback adequado, os desvios são corrigidos, o que evita a repetição de desacertos nos próximos textos", explica a professora.

Além disso, no Colégio GGE, os estudantes são apresentados à estrutura do gênero da redação nas aulas, assim como a uma coletânea de temas atuais, em diferentes eixos temáticos.

Com isso, "os estudantes estão preparados para grande parte das temáticas e conseguem debater, sugerir repertórios e pensar em agentes e ações para a proposta de intervenção apropriada".

Dicas para a redação nota mil

1. Como memorizar dados e citações ?

"Os alunos não devem decorar, porque há a possibilidade de esquecimento. Eles precisam trabalhar o exercício de pesquisar repertórios de acordo com os eixos temáticos abordados", destaca a professora.

Com a prática intensiva, o estudante torna-se capaz de expressar as ideias de filósofos e intelectuais, por exemplo, com suas próprias palavras.



Hadassa explica que, além dos dados, "o Enem avalia como o aluno 'encaixa' o aprendizado em outras áreas do conhecimento de forma produtiva em relação à questão solicitada no tema".

2. Quais eixos temáticos merecem mais atenção neste ano?

Para a professora, os alunos devem ficar de olho nas seguintes temáticas:

Mudanças climáticas ;

; Exploração dos recursos naturais pelo agronegócio;

Avanços tecnológicos e as incertezas sobre o mercado de trabalho;

e as incertezas sobre o mercado de trabalho; Uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula;

Surgimento de novas doenças e reaparecimento de antigas;

e reaparecimento de antigas; Importância da vacinação.

"Os participantes devem observar os fatos e os acontecimentos diários em nossa sociedade, pois são temas atuais, em evidência e que são possíveis de serem os escolhidos", acrescenta.

Por outro lado, Hadassa faz um alerta: "Sabemos que o Enem gosta de surpreender, trazendo sempre temas que têm como foco as questões sociais mais invisibilizadas. Por isso, o aluno precisa entender que saber o tema não garante uma boa nota, mas sim entender a estrutura do texto".

3. Como enriquecer o repertório sociocultural para o texto?

"É muito importante que o aluno assista a séries, a filmes e a documentários. Eles devem ouvir podcasts, ler livros, pesquisar filósofos, pedagogos e especialistas de áreas diversas do conhecimento."

No GGE, Hadassa orienta os alunos a estudarem repertórios por cada eixo temático. Desta maneira, independente do tema da redação, esse aluno será capaz de utilizar um dos repertórios trabalhados e aplicados em sala de aula, encaixando-o bem ao texto.

4. Quais são os cuidados para não fugir do tema?

Hadassa ensina aos alunos a identificar as palavras-chave do tema, seja marcando, sublinhando ou até mesmo circulando, para que a construção do texto seja realizada de maneira completa.

Também é de extrema importância ler os textos motivadores, visto que eles funcionam como um "guia", direcionando a produção para aquilo que a banca de corretores espera.

5. O que não pode faltar em uma redação nota mil?

.

"Na construção de um bom texto não pode faltar planejamento. Seu texto deve conter quatro parágrafos, um para a introdução, dois para o desenvolvimento e o último para a proposta de intervenção", realça Hadassa





Na competência 1 da avaliação , o aluno precisa lembrar de que o texto deve ser escrito em modalidade formal da língua portuguesa;

, o aluno precisa lembrar de que o texto deve ser escrito em modalidade formal da língua portuguesa; Na competência 2 , é interessante iniciar o texto com a apresentação de um repertório sociocultural externo (sem ser extraído dos textos motivadores);

, é interessante iniciar o texto com a apresentação de um repertório sociocultural externo (sem ser extraído dos textos motivadores); Na competência 3 , é importante o aluno deixar evidenciado, já na introdução, o seu projeto de texto, o que possibilita a organização do roteiro do texto, evitando possíveis repetições de argumento;

, é importante o aluno deixar evidenciado, já na introdução, o seu projeto de texto, o que possibilita a organização do roteiro do texto, evitando possíveis repetições de argumento; Na competência 4 , o ideal é que o aluno utilize o máximo de conectivos ao longo do texto e não apenas no início de cada parágrafo;

, o ideal é que o aluno utilize o máximo de conectivos ao longo do texto e não apenas no início de cada parágrafo; Na competência 5 , a proposta de intervenção , que é o diferencial do exame, o aluno deve apresentar os cinco elementos válidos de forma detalhada ( o agente, a ação, o meio/modo, a finalidade e um detalhamento ).

Por fim, Hadassa aconselha aqueles que irão realizar o Enem 2024:

"Bebam água, durmam bem, descansem e trabalhem o psicológico e o emocional de vocês, pois fará toda diferença na concentração, na calma e no desempenho no dia da prova.

O essencial para uma redação do Enem nota mil é ter tido uma rotina de constância na prática de redações, com produções textuais, um professor para corrigir esses textos, sinalizar os desvios e, em seguida, o aluno reescrevê-lo ajustando o que foi apontado pelo professor.

Sempre digo para os meus alunos: 'só aprendemos a escrever escrevendo e reescrevendo', visto que são etapas fundamentais nesse processo de materializar o que foi aprendido. Com isso, o aluno estará preparado para colocar em prática tudo aquilo que já vem fazendo ao longo de anos: produzir".

Colégio GGE

O Colégio GGE tem como prioridade a prática da escrita e da redação dentro e fora de sala de aula, fornecendo feedback constante aos alunos e adaptando-os às necessidades específicas de cada um.

A instituição tem um total de sete unidades, sendo quatro na Região Metropolitana do Recife, e outras três nas regiões de Caruaru, Petrolina e João Pessoa (Paraíba). Juntas, elas somam mais de 6 mil alunos, que cursam da Educação Infantil ao Ensino Médio.