Enem 2024: 5 dicas de ouro para ser aprovado em Medicina

A menos de um mês para a realização do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes estão focados em estabelecer um plano de revisão bem estruturado para reduzir a ansiedade e aumentar a confiança na hora da prova.

Para quem sonha ser aprovado em Medicina, a preparação não é diferente, mas é preciso redobrar a atenção na hora de escolher o melhor método de revisão, a qual pode ser realizada através de resumos, mapas mentais ou até mesmo pela resolução de questões anteriores do Exame.

É importante destacar que nenhuma disciplina pode ser deixada de lado. Inclusive, ter um bom desempenho na redação do Enem fará toda a diferença na sua classificação.

Pensando nisso, o NE10, em parceria com a UNINASSAU, trouxe as melhores dicas para quem deseja ser aprovado em Medicina pelo Enem 2024.

5 dicas para ser aprovado em Medicina no Enem

Em entrevista ao portal NE10, a Coordenadora Geral do Curso de Medicina da UNINASSAU, Camila Lessa, destacou cinco estratégias para ajudar os alunos a priorizarem o tempo de estudo e de revisão nesta reta final:

Realize simulados e utilize questões anteriores do Enem para praticar;

simulados e utilize anteriores do para praticar; Treine o tempo de resposta das questões , cronometrando os simulados;

, cronometrando os simulados; Faça um planejamento que consiga executar ;

; Tenha uma rotina saudável para a prova, com uma alimentação leve e boa hidratação;

para a prova, com uma alimentação leve e boa hidratação; Crie a sintonia e harmonia entre o corpo e mente através de exercícios físicos regulares, por exemplo.

Medicina e Enem

Em outro momento, Camila destacou mais estratégias para ajudar o aluno a alcançar o potencial máximo para a prova:

1. Como deve ser feita a revisão para o Enem 2024?

A coordenadora explica que "ser aprovado em Medicina é um processo de etapas". Por isso, na reta final, "a revisão deve ser bem organizada e sistematizada".

Ou seja, o aluno deve fazer uma programação que tenha como foco as disciplinas mais relevantes, incluindo áreas como Biologia, Química e Matemática.

Além disso, "é importante realizar o máximo de provas anteriores e questões de simulados", acrescenta.

2. Quais assuntos devem ser priorizados?

"Na área da Biologia, o aluno deve focar em Sistemas do Corpo, Fisiologia e Genética – abordando a hereditariedade, biotecnologia e interação dos seres com o ambiente. Já para as disciplinas de Química e Bioquímica, uma revisão adequada deve incluir substâncias e reações, metabolismo e farmacologia", destaca Camila.

Também é essencial focar nas disciplinas que o estudante considera mais desafiadoras e nas que têm maior peso no Enem.

3. Como se preparar melhor para as questões?

A coordenadora explica que o Enem costuma interligar os conteúdos das disciplinas com a saúde pública, junto a questões contextualizadas e interdisciplinares.

Por isso, o candidato deve ter maior atenção e cuidado na leitura dos enunciados e na interpretação dos gráficos e das tabelas.

4. Quais materiais você indica para quem quer se destacar?

"Para os interessados, há um material na internet que pode servir de apoio: a "Cartilha da Redação do Enem".

Outras opções são as apostilas e vídeos utilizados pelos estudantes ao longo dos períodos de preparação, bem como fichamentos e resumos construídos durante as aulas e estudos.

5. Como é o curso de Medicina na UNINASSAU?

"O curso de Medicina da UNINASSAU é reconhecido pela sua matriz prática e teórica, onde os alunos fazem o primeiro contato com o SUS desde o 1° período. Eles contam com o apoio de laboratórios bem equipados e um corpo docente qualificado. Além disso, têm acesso a estágios em diversas áreas, a programas de extensão e a atividades complementares", enfatiza Camila.

A coordenadora também explica que a UNINASSAU incentiva os estudantes a desenvolverem projetos que abordem questões de saúde locais, promovendo a cidadania e a responsabilidade social. Tudo isso para formar médicos comprometidos com a comunidade.

"O curso de Medicina da UNINASSAU tem o objetivo de formar profissionais competentes, éticos e preparados para enfrentar os desafios da saúde contemporânea. Os alunos do curso têm se destacado em competições acadêmicas, e muitos graduados têm conseguido excelentes colocações em residências médicas e em instituições renomadas", finaliza.

A maioria das unidades da Instituição aceita a nota do Enem dos candidatos. Para conferir, basta entrar no site da UNINASSAU. O curso de Medicina está disponível em diversas localidades, como Recife, Barreiras, Caruaru, Campina Grande, Rio de Janeiro, São Luís e Belo Horizonte.