Médico é baleado quando chegava em clínica em Serra Talhada

Suspeitos pelo crime ainda não foram localizados. Foto: Orlando Santos/TV Jornal Interior

Um médico foi baleado quando chegava em uma clínica em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (05).

De acordo com a Polícia Civil, George Alessandro Maranhão Conrrado, de idade não informada, chegava para trabalhar no próprio consultório, quando dois homens chegaram no local e atiraram contra o médico. Ainda segundo a PC, a vítima foi levada para Hospital Regional Agamenon Magalhães, na mesma cidade, onde passou por uma cirurgia no braço direito e aguarda exames na UTI de outra unidade de saúde.

A Polícia Civil informou que ainda não sabe a motivação e autoria do crime. O caso será investigado.